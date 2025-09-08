США та ЄС готують нові санкції проти покупців російської нафти

Нафтовий танкер Fuga Bluemarine стоїть на якорі біля терміналу Козьміно. Фото: REUTERS/Tatiana Meel

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який стане вже дев’ятнадцятим із моменту початку повномасштабної агресії у 2022 році. За даними анонімних джерел, обмеження можуть торкнутися близько шести російських банків, а також енергетичних компаній і систем фінансових розрахунків. Окремо планується посилити тиск на нафтову торгівлю, зокрема на тіньовий флот танкерів та трейдерів у третіх країнах.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

ЄС готує масштабний пакет санкцій проти Росії

За інформацією анонімних джерел, які наближені до інформації щодо санкцій, у Брюсселі не виключають введення додаткових заборон на експорт товарів і хімікатів, що використовуються у військовій промисловості Росії.

Також обговорюється заборона перестрахування суден, які вже перебувають під санкціями, та скасування пільг для великих енергетичних корпорацій, включаючи "Роснефть".

Зазначається, що цей пакет санкцій ЄС прагне узгодити зі США. Делегація європейських посадовців найближчими днями відвідає Вашингтон для консультацій. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Вашингтон очікує, що союзники в Європі діятимуть синхронно, щоб економічний тиск змусив Кремль сісти за стіл переговорів. Він наголосив, що США готові посилювати санкції та тарифи, зокрема проти покупців російської нафти, а також розглядають обмеження щодо "таємного флоту" танкерів та компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Пакет санкцій частково торкнеться й Казахстану

Окремо у Брюсселі вивчають можливість вперше застосувати "інструмент протидії обходу" щодо Казахстану. За даними ЄС, частина машин, які експортують у цю країну, фактично перенаправляються до Росії для потреб оборонної промисловості.

"Вони застерегли, що використання цього інструменту вимагає численних доказів і, як і всі санкції ЄС, потребує підтримки держав-членів. Запропонований ЄС пакет санкцій може змінитися, оскільки він обговорюватиметься зі столицями блоку найближчими днями та тижнями", — повідомило джерело.

Серед додаткових варіантів обмежень також розглядаються санкції проти криптовалютних бірж, обмеження візових програм, заборони на роботу портів із тіньовими суднами, а також обмеження на експорт технологій, зокрема у сфері штучного інтелекту, які можуть мати військове застосування.

Очікується, що оновлений пакет санкцій буде представлений офіційно найближчими днями, після консультацій із урядами країн-членів ЄС.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до наступного етапу впровадження санкцій проти Росії.

За інформацією деяких джерел, обговорення між США та ЄС щодо санкцій має відбутися сьогодні, 8 вересня.