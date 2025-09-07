Трамп подтвердил готовность ко второму этапу санкций против РФ

Дональд Трамп. Фото: Newsweek

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России. Его слова свидетельствуют о намерениях Вашингтона усиливать экономическое давление на Кремль в ближайшее время.

Об этом сообщило агентство Reuters.

США готовят новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России в связи с войной против Украины. Агентство Reuters сообщает, что Трамп сделал это заявление во время своего выступления в Белом доме во время общения с журналистами.

Репортер спросил его, готов ли он к следующему этапу ограничений или наказания Путина. Президент США ответил коротко и однозначно: "Да, готов".

Хотя Трамп неоднократно угрожал новыми санкциями, он до сих пор воздерживался от их введения, пытаясь вести переговоры. Его последние заявления демонстрируют более решительную позицию, но он не уточнил, что будет включать второй этап и принято ли окончательное решение. Трамп также разочарован тем, что не смог остановить боевые действия так быстро, как прогнозировал в начале своего президентства в январе.

