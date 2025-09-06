Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп ожидает Путина и Си Цзиньпина на G20 в Майами

Трамп ожидает Путина и Си Цзиньпина на G20 в Майами

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 04:00
Трамп заявил, что будет приветствовать Путина и Си Цзиньпина на G20 в Майами
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что обдумает возможное участие России на саммите G20 в 2026 году, который состоится в Майами. Он также будет рад приветствовать на мероприятии лидеров России и Китая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN и трансляцию Белого дома.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп о G20, Путине и Си

В ходе общения с журналистами Трамп объявил, что США впервые за почти 20 лет примут саммит "Большой двадцатки". Он отметил, что мероприятие совпадает с 250-летием независимости Соединенных Штатов.

Глава Белого дома уточнил, что планирует провести форум крупнейших экономик мира в своем гольф-клубе Doral в районе Майами.

"Очень увлекательная вещь — принимать G20. США будут иметь часть впервые за почти 20 лет принимать саммит здесь, в Америке. И он состоится в одном из лучших городов страны — прекрасном Майами, Флорида", — сказал президент США.

Кроме того, он заявил, что рассмотрит возможное участие России, добавив, что приветствовал бы главу Кремля Владимира Путина или председателя Китая Си Цзиньпина на G20, если кто-либо из них захочет поехать.

"Это интересный вопрос. Я бы очень хотел, чтобы они это сделали, если захотят. То есть, они могут, знаете ли, быть наблюдателями. Они будут наблюдателями. Я не уверен, что они хотят быть наблюдателями", — резюмировал Трамп.

Отметим, что Россия и Китай являются членами G20, однако после полномасштабной войны России против Украины Путин пропустил саммиты в 2023 и 2024 годах, отправим вместо этого на встречи главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, вчера Трамп заявил, что Россия и Индия стали союзниками Китая, отметим, что, "похоже, мы" их потеряли.

Также мы писали, что во время брифинга в Овальном кабинете Трамп подписал указ, которым переименовал Министерство обороны США в Министерство войны.

США владимир путин Дональд Трамп G20 Си Цзиньпинь Майами
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации