Трамп заявил, что будет приветствовать Путина и Си Цзиньпина на G20 в Майами

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что обдумает возможное участие России на саммите G20 в 2026 году, который состоится в Майами. Он также будет рад приветствовать на мероприятии лидеров России и Китая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN и трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о G20, Путине и Си

В ходе общения с журналистами Трамп объявил, что США впервые за почти 20 лет примут саммит "Большой двадцатки". Он отметил, что мероприятие совпадает с 250-летием независимости Соединенных Штатов.

Глава Белого дома уточнил, что планирует провести форум крупнейших экономик мира в своем гольф-клубе Doral в районе Майами.

"Очень увлекательная вещь — принимать G20. США будут иметь часть впервые за почти 20 лет принимать саммит здесь, в Америке. И он состоится в одном из лучших городов страны — прекрасном Майами, Флорида", — сказал президент США.

Кроме того, он заявил, что рассмотрит возможное участие России, добавив, что приветствовал бы главу Кремля Владимира Путина или председателя Китая Си Цзиньпина на G20, если кто-либо из них захочет поехать.

"Это интересный вопрос. Я бы очень хотел, чтобы они это сделали, если захотят. То есть, они могут, знаете ли, быть наблюдателями. Они будут наблюдателями. Я не уверен, что они хотят быть наблюдателями", — резюмировал Трамп.

Отметим, что Россия и Китай являются членами G20, однако после полномасштабной войны России против Украины Путин пропустил саммиты в 2023 и 2024 годах, отправим вместо этого на встречи главу МИД РФ Сергея Лаврова.

