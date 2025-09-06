Відео
Трамп очікує Путіна і Сі Цзіньпіна на G20 у Маямі

Трамп очікує Путіна і Сі Цзіньпіна на G20 у Маямі

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 04:00
Трамп заявив, що вітатиме Путіна і Сі Цзіньпіна на G20 у Маямі
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що обміркує можливу участь Росії на саміті G20 у 2026 році, який відбудеться в Маямі. Він також буде радий вітати на заході лідерів Росії та Китаю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN і трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про G20, Путіна і Сі

Під час спілкування з журналістами Трамп оголосив, що США вперше за майже 20 років приймуть саміт "Великої двадцятки". Він зазначив, що захід збігається з 250-річчям незалежності Сполучених Штатів.

Глава Білого дому уточнив, що планує провести форум найбільших економік світу у своєму гольф-клубі Doral у районі Маямі.

"Дуже захоплива річ — приймати G20. США матимуть частину вперше за майже 20 років приймати саміт тут, в Америці. І він відбудеться в одному з найкращих міст країни — прекрасному Маямі, Флорида", — сказав президент США.

Крім того, він заявив, що розгляне можливу участь Росії, додавши, що вітав би главу Кремля Володимира Путіна або голову Китаю Сі Цзіньпіна на G20, якщо хтось із них захоче поїхати.

"Це цікаве питання. Я б дуже хотів, щоб вони це зробили, якщо захочуть. Тобто, вони можуть, чи знаєте, бути спостерігачами. Вони будуть спостерігачами. Я не впевнений, що вони хочуть бути спостерігачами", — резюмував Трамп.

Зазначимо, що Росія і Китай є членами G20, однак після повномасштабної війни Росії проти України Путін пропустив саміти у 2023 і 2024 роках, відправивши замість цього на зустрічі главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

Нагадаємо, вчора Трамп заявив, що Росія та Індія стали союзниками Китаю, зазначимо, що, "схоже, ми" їх втратили.

Також ми писали, що під час брифінгу в Овальному кабінеті Трамп підписав указ, яким перейменував Міністерство оборони США на Міністерство війни.

США володимир путін Дональд Трамп G20 Сі Цзіньпінь Маямі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
