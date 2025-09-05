Трамп заявив, що Росія та Індія стали союзниками Китаю

Росія та Індія стали союзниками Китаю — заява Трампа
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву щодо союзників Китаю. За його словами, ними стали Росія та Індія.
Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у пʼятницю, 5 вересня.
Росія та Індія стали союзниками Китаю
Трамп опублікував фото лідерів Китаю Сі Цзіньпіна, російського диктатора Володимира Путіна та премʼєр-міністра Індії Нарендра Моді під час форуму ШОС у Пекіні.
"Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом!" — написав Трамп.
Нагадаємо, Трамп анонсував нову розмову з російським диктатором. За його словами, вона відбудеться найближчим часом.
Раніше Трамп доручив Пентагону посилити оборонний потенціал. За його словами, армія США повинна бути готовою за потреби протистояти Китаю та Росії.
