Трамп заявив, що Росія та Індія стали союзниками Китаю

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву щодо союзників Китаю. За його словами, ними стали Росія та Індія.

Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у пʼятницю, 5 вересня.

Росія та Індія стали союзниками Китаю

Трамп опублікував фото лідерів Китаю Сі Цзіньпіна, російського диктатора Володимира Путіна та премʼєр-міністра Індії Нарендра Моді під час форуму ШОС у Пекіні.

"Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом!" — написав Трамп.

Нагадаємо, Трамп анонсував нову розмову з російським диктатором. За його словами, вона відбудеться найближчим часом.

Раніше Трамп доручив Пентагону посилити оборонний потенціал. За його словами, армія США повинна бути готовою за потреби протистояти Китаю та Росії.