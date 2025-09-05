Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія та Індія стали союзниками Китаю — заява Трампа

Росія та Індія стали союзниками Китаю — заява Трампа

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 14:53
Трамп заявив, що Росія та Індія стали союзниками Китаю
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву щодо союзників Китаю. За його словами, ними стали Росія та Індія.

Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у пʼятницю, 5 вересня.

Реклама
Читайте також:

Росія та Індія стали союзниками Китаю

Трамп опублікував фото лідерів Китаю Сі Цзіньпіна, російського диктатора Володимира Путіна та премʼєр-міністра Індії Нарендра Моді під час форуму ШОС у Пекіні.

Путін, Сі Цзінпінь та Моді
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Нарендра Моді. Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

"Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом!" — написав Трамп.

null
Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп анонсував нову розмову з російським диктатором. За його словами, вона відбудеться найближчим часом.

Раніше Трамп доручив Пентагону посилити оборонний потенціал. За його словами, армія США повинна бути готовою за потреби протистояти Китаю та Росії.

США Китай Індія Дональд Трамп Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації