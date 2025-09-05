Видео
Главная Новости дня Россия и Индия стали союзниками Китая — заявление Трампа

Россия и Индия стали союзниками Китая — заявление Трампа

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 14:53
Трамп заявил, что Россия и Индия стали союзниками Китая
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление относительно союзников Китая. По его словам, ими стали Россия и Индия.

Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social в пятницу, 5 сентября.

Читайте также:

Россия и Индия стали союзниками Китая

Трамп опубликовал фото лидеров Китая Си Цзиньпина, российского диктатора Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди во время форума ШОС в Пекине.

Путін, Сі Цзінпінь та Моді
Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к самому глубокому, самому мрачному Китаю. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе!" — написал Трамп.

null
Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, Трамп анонсировал новый разговор с российским диктатором. По его словам, он состоится в ближайшее время.

Ранее Трамп поручил Пентагону усилить оборонный потенциал. По его словам, армия США должна быть готова при необходимости противостоять Китаю и России.

США Китай Индия Дональд Трамп Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
