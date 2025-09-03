Видео
В Пентагоне готовятся сдерживать РФ и Китай — Трамп дал поручение

В Пентагоне готовятся сдерживать РФ и Китай — Трамп дал поручение

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 16:08
Пентагон готовится дать отпор Китаю и РФ — Трамп дал поручение
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп дал поручение Пентагону улучшить обороноспособность и поднять боевой дух армии. Американский лидер считает, что они должны быть готовы в случае необходимости сдерживать Китай и Россию.

Об этом заявил руководитель Пентагона Пэт Гегсет в эфире канала Fox News в среду, 3 сентября.

Читайте также:

Трамп поручил Пентагону быть начеку

В администрации Трамп считают, что во время каденции Джо Байдена США позволила Китаю и России "сблизиться".

"Именно поэтому президент Трамп поручил нам в Министерстве обороны быть готовыми, перестраивать наши вооруженные силы историческим образом, восстанавливать дух воина и возвращать сдерживание не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы этого не делаем. Мы ясно дали это понять Китаю, России и другим. Но, если мы будем готовы, мы сможем предотвратить его (конфликт — Ред.)", — заявил Пэт Гегсет.

Также глава Пентагона отреагировал на масштабный военный парад, который прошел в Китае накануне. Трамп надеется, что хорошие отношения между странами не приведут к использованию продемонстрированного вооружения.

"Демонстрации парадов — это хорошо, но мы надеемся, что они не приведут к реальному военному конфликту. Мы знаем, что они верят в себя и что они из себя представляют. Но мы также знаем, насколько мы сильны и какие у нас есть преимущества. У президента Трампа хорошие отношения с президентом Си и он будет это использовать, чтобы работать вместе. В противном случае, мы всегда будем готовы", — сказал Гегсет.

Напомним, Дональд Трамп также отреагировал на военный парад в Китае и иронично обратился к Си и Путину.

А также президент США накануне дал приказ перенести штаб-квартиру Космического командования.

россия США Китай Дональд Трамп Пентагон
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
