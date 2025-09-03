Дональд Трамп упрекнул Си Цзиньпиня и вспомнил как Китай помог США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп отреагировал на военный парад в столице Китая и обратился к мировым лидерам, которые там будут присутствовать. В своем сообщении Трамп напомнил о роли Соединенных Штатов во Второй мировой войне и помощи Китаю в борьбе с агрессором. По его словам, многие американские военные отдали жизнь ради свободы Китая, и теперь важно, чтобы эта жертва была достойно отмечена.

Об этом Дональд Трамп высказался в соцсети X.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Большой вопрос, на который нужно ответить, заключается в том, вспомнит ли президент Китая Си об огромном количестве поддержки и "крови", которую Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему защитить свою свободу от очень недружественного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в стремлении Китая к победе и славе. Я надеюсь, что их по праву чтят и помнят за их храбрость и самопожертвование", — высказался Дональд Трамп.

Отдельно Трамп обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину, пожелав ему и народу КНР "большого и долговременного праздника".

В то же время в той же заметке президент США иронично вспомнил кремлевского диктатора Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына: "Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые вступают в сговор против Соединенных Штатов Америки".

Напомним, недавно в Пекине состоялась первая официальная встреча президента Китая и главы Кремля.

Также стало известно, что Россия и Китай договорились о совместном строительстве газопровода, который будет пролегать через Монголию.