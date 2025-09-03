В Пекине состоялся военный парад с участием Путина и Ким Чен Ына — что известно

Военный парад в Пекине. Фото: REUTERS/Go Nakamura

В Пекине состоялся военный парад. Известно, что на него прибыли российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Об этом стало известно из трансляции China Daily.

Военный парад в Пекине

Парад состоялся на площади Тяньаньмэнь. Он посвящен 80-й годовщине капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.

Перед началом лидер Китая Си Цзиньпин встретил российского диктатора Владимира Путина и главу КНДР Ким Чен Ына.

Известно, что на параде присутствовали более 26 лидеров государств.

"Человечество снова стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация", — сказал Си Цзиньпин во время выступления.

На парад Китай показал:

межконтинентальные ракеты DF-5 с раздельными боевыми частями;

DF-61 на мобильной платформе;

баллистическую ракету воздушного базирования JL-1;

подводную JL-3 межконтинентальной дальности и модернизированную наземную DF-31.

Напомним, Россия подписала соглашение о строительстве газопровода в Китай. Он будет пролегать через Монголию.

Кроме того, Путин выступил во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. Он сделал заявление о войне в Украине.