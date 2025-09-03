В Пекине состоялся военный парад с участием Путина и Ким Чен Ына — что известно

В Пекине состоялся военный парад — прибыли Путин и Ким Чен Ын
В Пекине состоялся военный парад. Известно, что на него прибыли российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Об этом стало известно из трансляции China Daily.
Военный парад в Пекине
Парад состоялся на площади Тяньаньмэнь. Он посвящен 80-й годовщине капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.
Перед началом лидер Китая Си Цзиньпин встретил российского диктатора Владимира Путина и главу КНДР Ким Чен Ына.
Известно, что на параде присутствовали более 26 лидеров государств.
"Человечество снова стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация", — сказал Си Цзиньпин во время выступления.
На парад Китай показал:
- межконтинентальные ракеты DF-5 с раздельными боевыми частями;
- DF-61 на мобильной платформе;
- баллистическую ракету воздушного базирования JL-1;
- подводную JL-3 межконтинентальной дальности и модернизированную наземную DF-31.
Напомним, Россия подписала соглашение о строительстве газопровода в Китай. Он будет пролегать через Монголию.
Кроме того, Путин выступил во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. Он сделал заявление о войне в Украине.
