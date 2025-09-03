Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Пекіні відбувся військовий парад — прибули Путін та Кім Чен Ин

У Пекіні відбувся військовий парад — прибули Путін та Кім Чен Ин

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 08:27
У Пекіні відбувся військовий парад за участі Путіна та Кім Чен Ина — що відомо
Військовий парад у Пекіні. Фото: REUTERS/Go Nakamura

У Пекіні відбувся військовий парад. Відомо, що на нього прибули російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Про це стало відомо з трансляції China Daily.

Реклама
Читайте також:

Військовий парад у Пекіні

Парад відбувся на площі Тяньаньмень. Він присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни.

Перед початком лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів російського диктатора Володимира Путіна та главу КНДР Кім Чен Ина. 

Відомо, що на параді були присутні понад 26 лідерів держав.

"Людство знову стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація", — сказав Сі Цзіньпін під час виступу.

На парад Китай показав:

  • міжконтинентальні ракети DF-5 з роздільними бойовими частинами;
  • DF-61 на мобільній платформі;
  • балістичну ракету повітряного базування JL-1;
  • підводну JL-3 міжконтинентальної дальності та модернізовану наземну DF-31.

Нагадаємо, Росія підписала угоду про будівництво газопроводу до Китаю. Він буде пролягати через Монголію.

Крім того, Путін виступив під час саміту Шанхайської організації співробітництва. Він зробив заяву про війну в Україні.

Китай володимир путін Кім Чен Ин Сі Цзіньпінь Росія військовий парад
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації