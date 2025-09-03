У Пекіні відбувся військовий парад за участі Путіна та Кім Чен Ина — що відомо

Військовий парад у Пекіні. Фото: REUTERS/Go Nakamura

У Пекіні відбувся військовий парад. Відомо, що на нього прибули російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Про це стало відомо з трансляції China Daily.

Реклама

Читайте також:

Військовий парад у Пекіні

Парад відбувся на площі Тяньаньмень. Він присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни.

Перед початком лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів російського диктатора Володимира Путіна та главу КНДР Кім Чен Ина.

Відомо, що на параді були присутні понад 26 лідерів держав.

"Людство знову стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація", — сказав Сі Цзіньпін під час виступу.

На парад Китай показав:

міжконтинентальні ракети DF-5 з роздільними бойовими частинами;

DF-61 на мобільній платформі;

балістичну ракету повітряного базування JL-1;

підводну JL-3 міжконтинентальної дальності та модернізовану наземну DF-31.

Нагадаємо, Росія підписала угоду про будівництво газопроводу до Китаю. Він буде пролягати через Монголію.

Крім того, Путін виступив під час саміту Шанхайської організації співробітництва. Він зробив заяву про війну в Україні.