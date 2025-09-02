Сі Цзіньпін і Путін зустрілися в Пекіні та підписали понад 20 угод

Російський диктатор Володимир Путін та президент КНР Сі Цзіньпін. Фото:

У Пекіні завершилася перша офіційна зустріч Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, яка стала центральною подією саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Перемовини розпочалися у широкому форматі за участю делегацій обох країн, а потім лідери провели окремі переговори та підписали десятки угод.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

Путін та Цзіньпін підтвердили партнерство країн

Під час зустрічі глава КНР привітав російського диктатора, назвавши його "старим другом". Також Сі Цзіньпін підкреслив, що китайсько-російські відносини витримали перевірку численними змінами світового порядку.

Він також говорив про спільні заходи до річниць завершення Другої світової війни, назвавши їх "доброю традицією" і символом відповідальності двох держав.

Володимир Путін натомість подякував "за теплий прийом" і теж звернувся до китайського лідера як до "дорогого друга". Він заявив, що рівень відносин між Москвою та Пекіном є "безпрецедентно високим", а також пригадав радянсько-китайське "братерство по зброї" часів Другої світової війни. Сі Цзіньпін, своєю чергою, підтвердив готовність Китаю розвивати співпрацю з Росією в ім’я розвитку, підтримки міжнародної справедливості та створення "справедливої та раціональної системи глобального управління".

Чи говорили про Україну Володимир Путін та Сі Цзіньпін

Хоча конкретних заяв щодо війни в Україні на переговорах не пролунало, Bloomberg відзначає, що, виступаючи на саміті ШОС, Сі Цзіньпін закликав країни-учасниці "протистояти менталітету холодної війни та блоковій конфронтації", що може бути прихованим сигналом на адресу США.

Крім політичних заяв, зустріч завершилася підписанням понад 20 документів про співпрацю. Китай та Росія співпрацюватимуть в енергетиці, сфері штучного інтелекту та інших галузях.

Примітно, що китайське телебачення повідомило також про домовленість щодо створення нового банку розвитку, ідею якого Пекін просуває ще з 2010 року.

Нагадаємо, вчора, 1 вересня, у Китаї стартував захід ШОС, де зібралося 20 світових лідерів.

Втім, на окремому виступі Володимир Путін таки згадав про Україну і вкотре продублював старі заяви про "першопричини" війни.