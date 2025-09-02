Си Цзиньпин и Путин встретились в Пекине и подписали более 20 соглашений

Российский диктатор Владимир Путин и президент КНР Си Цзиньпин. Фото:

В Пекине завершилась первая официальная встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина, которая стала центральным событием саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Переговоры начались в широком формате с участием делегаций обеих стран, а затем лидеры провели отдельные переговоры и подписали десятки соглашений.

Путин и Цзиньпин подтвердили партнерство стран

Во время встречи глава КНР поздравил российского диктатора, назвав его "старым другом". Также Си Цзиньпин подчеркнул, что китайско-российские отношения выдержали проверку многочисленными изменениями мирового порядка.

Он также говорил о совместных мероприятиях к годовщинам завершения Второй мировой войны, назвав их "доброй традицией" и символом ответственности двух государств.

Владимир Путин взамен поблагодарил "за теплый прием", и тоже обратился к китайскому лидеру как к "дорогому другу". Он заявил, что уровень отношений между Москвой и Пекином является "беспрецедентно высоким", а также вспомнил советско-китайское "братство по оружию" времен Второй мировой войны. Си Цзиньпин, в свою очередь, подтвердил готовность Китая развивать сотрудничество с Россией во имя развития, поддержки международной справедливости и создания "справедливой и рациональной системы глобального управления".

Говорили ли об Украине Владимир Путин и Си Цзиньпин

Хотя конкретных заявлений относительно войны в Украине на переговорах не прозвучало, Bloomberg отмечает, что, выступая на саммите ШОС, Си Цзиньпин призвал страны-участницы "противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации", что может быть скрытым сигналом в адрес США.

Кроме политических заявлений, встреча завершилась подписанием более 20 документов о сотрудничестве. Китай и Россия будут сотрудничать в энергетике, сфере искусственного интеллекта и других отраслях.

Примечательно, что китайское телевидение сообщило также о договоренности по созданию нового банка развития, идею которого Пекин продвигает еще с 2010 года.

Напомним, вчера, 1 сентября, в Китае стартовало мероприятие ШОС, где собралось 20 мировых лидеров.

Впрочем, на отдельном выступлении Владимир Путин таки вспомнил об Украине и в очередной раз продублировал старые заявления о "первопричинах" войны.