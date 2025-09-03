Відео
Головна Новини дня Дональд Трамп іронічно звернувся до Путіна та Сі Цзіньпіня

Дональд Трамп іронічно звернувся до Путіна та Сі Цзіньпіня

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 08:35
Дональд Трамп дорікнув Сі Цзіньпіню та згадав як Китай допоміг США
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп відреагував на військовий парад у столиці Китаю та звернувся до світових лідерів, які там будуть присутні. У своєму повідомленні Трамп нагадав про роль Сполучених Штатів у Другій світовій війні та допомогу Китаю в боротьбі з агресором. За його словами, багато американських військових віддали життя заради свободи Китаю, і тепер важливо, аби ця жертва була гідно вшанована.

Про це Дональд Трамп висловився у соцмережі X.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Велике питання, на яке потрібно відповісти, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну кількість підтримки і "крові", яку Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоб допомогти йому захистити свою свободу від дуже недружнього іноземного загарбника. Багато американців загинули в прагненні Китаю до перемоги і слави. Я сподіваюся, що їх по праву вшановують і пам'ятають за їхню хоробрість і самопожертву", — висловився Дональд Трамп. 

Окремо Трамп звернувся до китайського лідера Сі Цзіньпіна, побажавши йому та народу КНР "великого і довготривалого свята".

Водночас у тому ж дописі президент США іронічно згадав кремлівського диктатора Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина: "Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Владіміру Путіну і Кім Чен Ину, які вступають у змову проти Сполучених Штатів Америки".

Нагадаємо, нещодавно у Пекіні відбулася перша офіційна зустріч президента Китаю та глави Кремля. 

Також стало відомо, що Росія та Китай домовилися про спільне будівництво газопроводу, який пролягатиме через Монголію.

США Китай володимир путін Дональд Трамп Кім Чен Ин Сі Цзіньпінь
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
