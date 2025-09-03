Дональд Трамп дорікнув Сі Цзіньпіню та згадав як Китай допоміг США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп відреагував на військовий парад у столиці Китаю та звернувся до світових лідерів, які там будуть присутні. У своєму повідомленні Трамп нагадав про роль Сполучених Штатів у Другій світовій війні та допомогу Китаю в боротьбі з агресором. За його словами, багато американських військових віддали життя заради свободи Китаю, і тепер важливо, аби ця жертва була гідно вшанована.

Про це Дональд Трамп висловився у соцмережі X.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Велике питання, на яке потрібно відповісти, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну кількість підтримки і "крові", яку Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоб допомогти йому захистити свою свободу від дуже недружнього іноземного загарбника. Багато американців загинули в прагненні Китаю до перемоги і слави. Я сподіваюся, що їх по праву вшановують і пам'ятають за їхню хоробрість і самопожертву", — висловився Дональд Трамп.

Окремо Трамп звернувся до китайського лідера Сі Цзіньпіна, побажавши йому та народу КНР "великого і довготривалого свята".

Водночас у тому ж дописі президент США іронічно згадав кремлівського диктатора Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина: "Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Владіміру Путіну і Кім Чен Ину, які вступають у змову проти Сполучених Штатів Америки".

Нагадаємо, нещодавно у Пекіні відбулася перша офіційна зустріч президента Китаю та глави Кремля.

Також стало відомо, що Росія та Китай домовилися про спільне будівництво газопроводу, який пролягатиме через Монголію.