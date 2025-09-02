Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Космическое командование США переезжает — Трамп назвал место

Космическое командование США переезжает — Трамп назвал место

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 22:38
Космическое командование США переезжает - Трамп назвал новое место
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что штаб-квартира Космического командования США будет перенесена. Новым местом станет Алабама.

Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции во вторник, 2 сентября.

Реклама
Читайте также:

Штаб-квартира Космического командования США будет перенесена

По его словам, новым домом командования станет город Хантсвилл, который получит ключевое значение в создании масштабной системы противоракетной обороны под названием "Золотой купол".

Трамп подчеркнул, что речь идет о чрезвычайно важном проекте, к реализации которого стремятся присоединиться многие страны.

"Как вы знаете, это будет большое событие. Все хотят принять в нем участие. Противоракетный щит. Мы будем иметь "Золотой купол", которого еще никто никогда не видел. Кстати, звонили из Канады. Они хотят принять в этом участие, и это будет замечательно", — подчеркнул американский президент.

Напомним, что во время этой конференции Дональд Трамп впервые прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем и своей смерти, которые распространялись в сети в последнее время. Он назвал их "фейковыми новостями".

Также американский лидер сделал интригующее заявление относительно войны в Украине. Лидер США пообещал в ближайшие дни рассекретить "интересные вещи".

США переговоры космос Дональд Трамп война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации