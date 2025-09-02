Космическое командование США переезжает - Трамп назвал новое место

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что штаб-квартира Космического командования США будет перенесена. Новым местом станет Алабама.

Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции во вторник, 2 сентября.

По его словам, новым домом командования станет город Хантсвилл, который получит ключевое значение в создании масштабной системы противоракетной обороны под названием "Золотой купол".

Трамп подчеркнул, что речь идет о чрезвычайно важном проекте, к реализации которого стремятся присоединиться многие страны.

"Как вы знаете, это будет большое событие. Все хотят принять в нем участие. Противоракетный щит. Мы будем иметь "Золотой купол", которого еще никто никогда не видел. Кстати, звонили из Канады. Они хотят принять в этом участие, и это будет замечательно", — подчеркнул американский президент.

Напомним, что во время этой конференции Дональд Трамп впервые прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем и своей смерти, которые распространялись в сети в последнее время. Он назвал их "фейковыми новостями".

Также американский лидер сделал интригующее заявление относительно войны в Украине. Лидер США пообещал в ближайшие дни рассекретить "интересные вещи".