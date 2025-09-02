Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Космічне командування США переїжджає — Трамп назвав нове місце

Космічне командування США переїжджає — Трамп назвав нове місце

Ua en ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 22:38
Космічне командування США переїжджає — Трамп назвав нове місце
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що штаб-квартиру Космічного командування США буде перенесено. Новим місцем стане Алабама.

Про це американський лідер повідомив під час пресконференції у вівторок, 2 вересня.

Реклама
Читайте також:

Штаб-квартиру Космічного командування США буде перенесено

За його словами, новою домівкою командування стане місто Хантсвілл, яке отримає ключове значення у створенні масштабної системи протиракетної оборони під назвою "Золотий купол".

Трамп підкреслив, що йдеться про надзвичайно важливий проєкт, до реалізації якого прагнуть долучитися багато країн.

"Як ви знаєте, це буде велика подія. Всі хочуть взяти в ній участь. Протиракетний щит. Ми будемо мати "Золотий купол", якого ще ніхто ніколи не бачив. До речі, дзвонили з Канади. Вони хочуть взяти в цьому участь, і це буде чудово", — наголосив американський президент.

Нагадаємо, що під час цієї конференції Дональд Трамп вперше прокоментував чутки про проблеми зі здоров'ям та свою смерть, які ширилися у мережі останнім часом. Він назвав їх "фейковими новинами".

Також американський лідер зробив інтригуючу заяву щодо війни в Україні. Лідер США пообіцяв найближчими днями розсекретити "цікаві речі".

США переговори космос Дональд Трамп війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації