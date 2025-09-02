Космічне командування США переїжджає — Трамп назвав нове місце

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що штаб-квартиру Космічного командування США буде перенесено. Новим місцем стане Алабама.

Про це американський лідер повідомив під час пресконференції у вівторок, 2 вересня.

Штаб-квартиру Космічного командування США буде перенесено

За його словами, новою домівкою командування стане місто Хантсвілл, яке отримає ключове значення у створенні масштабної системи протиракетної оборони під назвою "Золотий купол".

Трамп підкреслив, що йдеться про надзвичайно важливий проєкт, до реалізації якого прагнуть долучитися багато країн.

"Як ви знаєте, це буде велика подія. Всі хочуть взяти в ній участь. Протиракетний щит. Ми будемо мати "Золотий купол", якого ще ніхто ніколи не бачив. До речі, дзвонили з Канади. Вони хочуть взяти в цьому участь, і це буде чудово", — наголосив американський президент.

Нагадаємо, що під час цієї конференції Дональд Трамп вперше прокоментував чутки про проблеми зі здоров'ям та свою смерть, які ширилися у мережі останнім часом. Він назвав їх "фейковими новинами".

Також американський лідер зробив інтригуючу заяву щодо війни в Україні. Лідер США пообіцяв найближчими днями розсекретити "цікаві речі".