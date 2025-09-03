Пентагон готується дати відсіч Китаю і РФ — Трамп дав доручення

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп дав доручення Пентагону покращити обороноздатність та підняти бойовий дух армії. Американський лідер вважає, що вони мають бути готовими у разі необхідності стримувати Китай та Росію.

Про це заявив керівник Пентагону Пет Гегсет в ефірі каналу Fox News у середу, 3 вересня.

Трамп доручив Пентагону бути напоготові

В адміністрації Трамп вважають, що під час каденції Джо Байдена США дозволила Китаю та Росії "зблизитися".

"Саме тому президент Трамп доручив нам у Міністерстві оборони бути готовими, перебудовувати наші збройні сили історичним чином, відновлювати дух воїна та повертати стримування не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми цього не робимо. Ми ясно дали це зрозуміти Китаю, Росії та іншим. Але, якщо ми будемо готовими, ми зможемо запобігти йому (конфлікту — Ред.)", — заявив Пет Гегсет.

Також очільник Пентагону відреагував на масштабний військовий парад, який пройшов у Китаї напередодні. Трамп сподівається, що гарні відносини між країнами не призведуть до використання продемонстрованого озброєння.

"Демонстрації парадів — це добре, але ми сподіваємося, шо вони не призведуть до реального воєнного конфлікту. Ми знаємо, що вони вірять в себе та що вони з себе представляють. Але ми також знаємо, наскільки ми сильні та які маємо переваги. У президента Трампа гарні відносини із президентом Сі і він буде це використовувати, щоб працювати разом. У іншому випадку, ми завжди будемо готові", — сказав Гегсет.

Нагадаємо, Дональд Трамп також відреагував на військовий парад у Китаї та іронічно звернувся до Сі й Путіна.

А також президент США напередодні дав наказ перенести штаб-квартиру Космічного командування.