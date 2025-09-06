Видео
Главная Новости дня Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна — что известно

Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна — что известно

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 20:57
Трамп был информатором по делу Эпштейна
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был информатором Федерального бюро расследований (ФБР) по делу скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Об этом информирует The Telegraph.

Читайте также:

Трамп был информатором ФБР по делу миллиардера Эпштейна

Итак, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон утверждает, что Дональд Трамп стал информатором ФБР по делу скандального миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, когда впервые услышал слухи о его преступлениях.

"Он (Трамп, — Ред.) не говорит, что действия Эпштейна — фабрикация. Это было ужасное, неописуемое зло. Когда он впервые услышал об этом, он выгнал его из Мар-а-Лаго. Он стал информатором ФБР, чтобы попытаться все это прекратить", — пояснил Джонсон в эфире CNN.

Заметим, что это заявление прозвучало на фоне многочисленных публичных выступлений Трампа, в которых он характеризовал скандал вокруг Эпштейна как "выдумку демократов". Джонсон взамен привел слова Трампа, который одновременно осуждал действия Эпштейна: "Это было ужасное, неописуемое зло. Он сам в это верит".

Джеффрі Епштей
Джеффри Эпштейн. Фото: Reuters

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

Джеффри Эпштейн — американский миллиардер и финансист, который десятилетиями строил связи с влиятельными политиками, бизнесменами и звездами. Его скандал связан с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек.

В 2005 году родители 14-летней девочки заявили в полицию, что она была в его имении во Флориде, где он совершал развратные действия. Следствие установило, что Эпштейн создал целую сеть вербовки девушек — обычно несовершеннолетних, которых заманивали обещаниями денег или работы.

В 2008 году ему удалось заключить скандальную сделку с прокуратурой: он признал себя виновным в менее тяжких обвинениях и отбыл наказание всего 13 месяцев в тюрьме с льготными условиями. Это вызвало возмущение, потому что масштабы преступлений были значительно больше.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и создании "сети торговли людьми".

В августе 2019 года он умер в тюрьме — официально это назвали самоубийством, но вокруг смерти до сих пор существует много теорий заговора, ведь он мог дать показания против влиятельных людей.

Недавно Президент США Дональд Трамп пообещал, что разберется с гарантиями безопасности для Украины.

Также глава Белого дома в очередной раз заявил, что завершит полномасштабную войну в Украине так же как закончил ранее 7 войн.

США ФБР Дональд Трамп миллиардеры информация
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
