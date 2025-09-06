Трамп был информатором по делу Эпштейна

Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна — что известно
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был информатором Федерального бюро расследований (ФБР) по делу скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.
Об этом информирует The Telegraph.
Итак, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон утверждает, что Дональд Трамп стал информатором ФБР по делу скандального миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, когда впервые услышал слухи о его преступлениях.
"Он (Трамп, — Ред.) не говорит, что действия Эпштейна — фабрикация. Это было ужасное, неописуемое зло. Когда он впервые услышал об этом, он выгнал его из Мар-а-Лаго. Он стал информатором ФБР, чтобы попытаться все это прекратить", — пояснил Джонсон в эфире CNN.
Заметим, что это заявление прозвучало на фоне многочисленных публичных выступлений Трампа, в которых он характеризовал скандал вокруг Эпштейна как "выдумку демократов". Джонсон взамен привел слова Трампа, который одновременно осуждал действия Эпштейна: "Это было ужасное, неописуемое зло. Он сам в это верит".
Дело Джеффри Эпштейна — что известно
Джеффри Эпштейн — американский миллиардер и финансист, который десятилетиями строил связи с влиятельными политиками, бизнесменами и звездами. Его скандал связан с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек.
В 2005 году родители 14-летней девочки заявили в полицию, что она была в его имении во Флориде, где он совершал развратные действия. Следствие установило, что Эпштейн создал целую сеть вербовки девушек — обычно несовершеннолетних, которых заманивали обещаниями денег или работы.
В 2008 году ему удалось заключить скандальную сделку с прокуратурой: он признал себя виновным в менее тяжких обвинениях и отбыл наказание всего 13 месяцев в тюрьме с льготными условиями. Это вызвало возмущение, потому что масштабы преступлений были значительно больше.
В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и создании "сети торговли людьми".
В августе 2019 года он умер в тюрьме — официально это назвали самоубийством, но вокруг смерти до сих пор существует много теорий заговора, ведь он мог дать показания против влиятельных людей.
