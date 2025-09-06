Відео
Трамп був інформатором ФБР у справі Епштейна — що відомо

Дата публікації: 6 вересня 2025 20:57
Трамп був інформатором у справі Епштейна
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп був інформатором Федерального бюро розслідувань (ФБР) у справі скандального мільярдера Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у педофілії. Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.

Про це інформує The Telegraph.

Читайте також:

Трамп був інформатором ФБР у справі мільярдера Епштейна

Отже, спікер Палати представників США Майк Джонсон стверджує, що Дональд Трамп став інформатором ФБР у справі скандального мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна, коли вперше почув чутки про його злочини.

"Він (Трамп, — Ред.) не каже, що дії Епштейна — фабрикація. Це було жахливе, невимовне зло. Коли він вперше почув про це, він вигнав його з Мар-а-Лаго. Він став інформатором ФБР, щоб спробувати все це припинити", — пояснив Джонсон в ефірі CNN.

Зауважимо, що ця заява пролунала на тлі численних публічних виступів Трампа, у яких він характеризував скандал навколо Епштейна як "вигадку демократів". Джонсон натомість навів слова Трампа, що водночас засуджував дії Епштейна: "Це було жахливе, невимовне зло. Він сам у це вірить".

Джеффрі Епштей
Джеффрі Епштейн. Фото: Reuters

Справа Джеффрі Епштейна — що відомо

Джеффрі Епштейн — американський мільярдер і фінансист, який десятиліттями будував зв’язки з впливовими політиками, бізнесменами та зірками. Його скандал пов’язаний із сексуальною експлуатацією неповнолітніх дівчат.

У 2005 році батьки 14-річної дівчинки заявили в поліцію, що вона була у його маєтку у Флориді, де він вчиняв розпусні дії. Слідство встановило, що Епштейн створив цілу мережу вербування дівчат — зазвичай неповнолітніх, яких заманювали обіцянками грошей чи роботи.

У 2008 році йому вдалося укласти скандальну угоду з прокуратурою: він визнав себе винним у менш тяжких звинуваченнях і відбув покарання лише 13 місяців у в’язниці з пільговими умовами. Це викликало обурення, бо масштаби злочинів були значно більшими.

У липні 2019 року Епштейна знову арештували за обвинуваченням у сексуальній експлуатації неповнолітніх та створенні "мережі торгівлі людьми".

У серпні 2019 він помер у тюрмі — офіційно це назвали самогубством, але навколо смерті досі існує багато теорій змови, адже він міг дати свідчення проти впливових людей.

Нещодавно Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що розбереться з гарантіями безпеки для України.

Також глава Білого дому вкотре заявив, що завершить повномасштабну війну в Україні так само як закінчив раніше 7 війн.

США ФБР Дональд Трамп мільярдери інформація
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
