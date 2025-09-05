Відео
Трамп пообіцяв розібратися з гарантіями безпеки для України

Трамп пообіцяв розібратися з гарантіями безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 23:53
Трамп пообіцяв, що розібереться з гарантіями безпеки для України
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що розбереться з гарантіями безпеки для України. Він зазначив, що Європа буде грати в цьому ключову роль, і США теж допоможуть.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про гарантії безпеки для України

Трамп зазначив, що першою у процесі гарантій безпеки має виступити Європа, яка також зацікавлена у завершенні війни.

"Що ж, ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм. Ми... Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, і вони хочуть, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося", — сказав президент США.

Нагадаємо, що Трамп під час цього ж виступу заявив, що завершив 7 війн, додавши, що з війною в Україні буде те ж саме.

Також ми писали, що 4 вересня у Парижі пройшов саміт "Коаліції рішучих", після чого відбулася телефонна розмова європейських лідерів з Трампом. За даними Bild, ця бесіда була напруженою. Європейці хотіли скоординувати із США працю над санкціями проти РФ, однак незрозуміло, чи згоден на це Трамп.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
