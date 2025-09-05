Видео
Трамп пообещал разобраться с гарантиями безопасности для Украины

Трамп пообещал разобраться с гарантиями безопасности для Украины

Дата публикации 5 сентября 2025 23:53
Трамп пообещал, что разберется с гарантиями безопасности для Украины
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал, что разберется с гарантиями безопасности для Украины. Он отметил, что Европа будет играть в этом ключевую роль, и США тоже помогут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Трамп отметил, что первой в процессе гарантий безопасности должна выступить Европа, которая также заинтересована в завершении войны.

"Что ж, мы с этим разберемся. Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-то с этим сделаем. Я думаю, люди этого ожидают. Мы поможем им. Мы... Европа будет первой, и они хотят быть первыми, и они хотят, они хотят, они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось", - сказал президент США.

Напомним, что Трамп во время этого же выступления заявил, что завершил 7 войн, добавив, что с войной в Украине будет то же самое.

Также мы писали, что 4 сентября в Париже прошел саммит "Коалиции решительных", после чего состоялся телефонный разговор европейских лидеров с Трампом. По данным Bild, эта беседа была напряженной. Европейцы хотели скоординировать с США работу над санкциями против РФ, однако непонятно, согласен ли на это Трамп.

Ткач Эдуард
