Главная Новости дня Трамп заявил, что положит конец войне в Украине

Трамп заявил, что положит конец войне в Украине

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 23:42
Трамп заявил, что закончил 7 войн и то же самое будет с войной в Украине
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершил 7 войн. Он добавил, что войну в Украине ждет тоже самое.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Читайте также:

Что сказал Трамп относительно Украины

"И мы сделаем и другое. Но это оказалось немного сложнее, чем я думал. И это будет сделано, или они будут вынуждены заплатить", - сказал Трамп, имея в виду, что если война будет продолжаться, тогда в РФ, и Украина, будут нести потери.

Также глава Белого дома заявил, что по его мнению, Европа тоже хочет завершения войны в Украине и будет играть основу роль в обеспечении гарантий безопасности.

Напомним, что 4 сентября в Париже прошел саммит "Коалиции решительных", после чего состоялся телефонный разговор европейских лидеров с Трампом. По данным Bild, эта беседа была напряженной. Европейцы хотели скоординировать с США работу над санкциями против РФ, однако непонятно, согласен ли на это Трамп.

Кроме того, мы писали, что премьер-министр Нидерландов Дик Шуф после встречи заявил, что коалиция продолжит давление на Россию, а также сказал, что разработка военных планов (гарантий безопасности) в отношении Украины завершена.

США переговоры Дональд Трамп Украина президент война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
