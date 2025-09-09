Відео
Кошта заявив, що ЄС готує нові санкції проти Росії разом зі США

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 16:09
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії в координації зі США
Антоніу Кошта. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Глава Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти Росії у координації зі Сполученими Штатами Америки. Він закликав продовжувати підтримку України.

Про це Антоніу Кошта сказав на пресконференції з премʼєр-міністром Латвії Евікою Сіліня у вівторок, 9 вересня.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Кошта наголосив, що важливо посилювати санкцій тиск на Росію для досягнення мирної угоди.

"Щоб дійти до мирної угоди, нам потрібно посилити тиск на Росію, і для цього нам потрібно: з одного боку, продовжувати підтримувати Україну, а з іншого боку, чинити більший тиск на Росію", — наголосив лідер Євроради.

За його словами, наразі триває підготовка нового пакета санкцій проти Росії спільно зі Штатами.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський пояснив, чому важливо посилювати санкційний тиск на Росію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 19-пакет санкцій проти Росії може торкнутися банків, енергетичних компаній та систем фінансових розрахунків.

