Зеленський пояснив, чому світ має посилити санкції на Росію — відео

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський висловився про посилення атак РФ по Україні. На думку українського лідера, російський диктатор Володимир Путін не відчуває жодної відповідальності за свої дії.

Про це глава держави заявив у інтерв'ю американському виданню ABC.

Президент наголосив на тому, що обстріли з боку країни-агресорки лише посилюються, адже Путін не бачить загрози для своєї влади та безпеки. Саме тому разом із партнерами, зокрема зі США, Україна має посилити санкційний тиск на Росію.

"У нас була зустріч із президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Ми говорили про те, що потрібні більші санкції, тому що Путін не хоче закінчити війну. Він не відчуває, що є якась небезпека для нього, для своєї влади, для його війни", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент також висловився про бажання та спроби Трампа завершити війну в Україні.

Крім того, Зеленський пояснив важливість Донбасу для України і чому не готовий йти на поступки з Путіним.