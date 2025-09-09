Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін не відчуває небезпеки для себе і своєї влади, — Зеленський

Путін не відчуває небезпеки для себе і своєї влади, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 12:53
Зеленський пояснив, чому світ має посилити санкції на Росію — відео
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський висловився про посилення атак РФ по Україні. На думку українського лідера, російський диктатор Володимир Путін не відчуває жодної відповідальності за свої дії.

Про це глава держави заявив у інтерв'ю американському виданню ABC.

Реклама
Читайте також:

Зеленський пояснив, навіщо потрібен тиск на РФ

Президент наголосив на тому, що обстріли з боку країни-агресорки лише посилюються, адже Путін не бачить загрози для своєї влади та безпеки. Саме тому разом із партнерами, зокрема зі США, Україна має посилити санкційний тиск на Росію.

"У нас була зустріч із президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Ми говорили про те, що потрібні більші санкції, тому що Путін не хоче закінчити війну. Він не відчуває, що є якась небезпека для нього, для своєї влади, для його війни", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент також висловився про бажання та спроби Трампа завершити війну в Україні.

Крім того, Зеленський пояснив важливість Донбасу для України і чому не готовий йти на поступки з Путіним.

Володимир Зеленський санкції проти Росії санкції володимир путін війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації