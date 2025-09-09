Зеленський пояснив, чому Україна не віддасть Донбас Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому держава не може погодитися на виконання вимоги Путіна віддати Донбас. Йдеться не лише про територію, а про саме існування українців та безпеку країни.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для ABC News.

Президент Володимир Зеленський розповів, що ознайомив президента США Дональда Трампа із поточною ситуацією на фронті. Мовляв, лідер США мав свою карту, а Зеленський свою. Він додав, що Путін хоче завоювати території, а від долі Донбасу залежить життя українців.

"У президента Трампа в Овальному кабінеті була своя карта, у нас — своя. Ми пояснювали, чому Донбас важливий. Для мене було достатньо й тієї карти, бо я добре знаю українську землю. І це ключова відмінність між мною та Путіним. Він воює просто за територію, а ми воюємо за життя на нашій землі, за місця, де поховані наші родичі. Він цього не розуміє", — сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Кремль маніпулює масштабами окупації. За його словами, після захоплення Криму і частини Донбасу у 2014 році Росія за роки повномасштабної війни змогла взяти лише близько 30% Донецької області, тоді як ще приблизно стільки ж залишається під контролем України. Путін хоче взяти повністю Донбас "малою кров'ю", адже російська армія уже має втрати понад мільйон осіб.

"Він втратив мільйон людей. І це майже чотири роки. тобто якщо він каже що він візьме його через 3-4 місяці, а він саме це казав і американцям, і Білому дому, і Віткоффу. Він не візьме! Ціна — роки і мільйони людей. А якщо не роки і швидше, то не мільйон, а то й два-три мільйона трупів. Ось це ціна цього", — наголосив президент.

Якщо Донбас паде — наступним може стати Харків та Дніпро

Він додав, що Донбас має велике стратегічне значення для оборони. Там розташовані потужні укріплення й українські війська. Здача Донбасу "відкриє" двері російським військам наступним містам-мільйонникам в Україні.

"Якщо Путін вийде і буде мати весь Донбас, то хто гарантує нам, що 90 км він не буде іти до Харкова? Там де 1,5 млн людей. Харків він також завжди хотів, який стояв всі ці роки, всі 11 років. І він на кордоні з росією. І він захоче окупувати Харків. Це буде страшна трагедія масова. І так само у нього відкривається шлях до Дніпра — це індустріальний центр України, наша економіка, це наші заводи і наше виробництво. Це серйозний вклад в ВВП держави", — пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, чому Україна не віддасть Росії Донбас. Про загрозу наступу росіян на Дніпро та Харків глава держави повідомляв й раніше. Окрім того, журналісти та аналітики переконані, що в "переліку" бажаних міст Путіна є й Одеса, яку буде просто захопити у разі здачі Донбасу РФ.