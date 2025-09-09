Зеленский объяснил, почему Украина не отдаст Донбасс России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему государство не может согласиться на выполнение требования Путина отдать Донбасс. Речь идет не только о территории, а о самом существовании украинцев и безопасности страны.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью для ABC News.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ознакомил президента США Дональда Трампа с текущей ситуацией на фронте. Мол, лидер США имел свою карту, а Зеленский свою. Он добавил, что Путин хочет завоевать территории, а от судьбы Донбасса зависит жизнь украинцев.

"У президента Трампа в Овальном кабинете была своя карта, у нас - своя. Мы объясняли, почему Донбасс важен. Для меня было достаточно и той карты, потому что я хорошо знаю украинскую землю. И это ключевое отличие между мной и Путиным. Он воюет просто за территорию, а мы воюем за жизнь на нашей земле, за места, где похоронены наши родственники. Он этого не понимает", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Кремль манипулирует масштабами оккупации. По его словам, после захвата Крыма и части Донбасса в 2014 году Россия за годы полномасштабной войны смогла взять лишь около 30% Донецкой области, тогда как еще примерно столько же остается под контролем Украины. Путин хочет взять полностью Донбасс "малой кровью", ведь российская армия уже имеет потери более миллиона человек.

"Он потерял миллион человек. И это почти четыре года. то есть если он говорит, что он возьмет его через 3-4 месяца, а он именно это говорил и американцам, и Белому дому, и Виткоффу. Он не возьмет! Цена — годы и миллионы людей. А если не годы и быстрее, то не миллион, а то и два-три миллиона трупов. Вот это цена этого", — подчеркнул президент.

Если Донбасс падет — следующим может стать Харьков и Днепр

Он добавил, что Донбасс имеет большое стратегическое значение для обороны. Там расположены мощные укрепления и украинские войска. Сдача Донбасса "откроет" двери российским войскам следующим городам-миллионникам в Украине.

"Если Путин выйдет и будет иметь весь Донбасс, то кто гарантирует нам, что 90 км он не будет идти в Харьков? Там где 1,5 млн человек. Харьков он также всегда хотел, который стоял все эти годы, все 11 лет. И он на границе с Россией. И он захочет оккупировать Харьков. Это будет страшная трагедия массовая. И так же у него открывается путь к Днепру — это индустриальный центр Украины, наша экономика, это наши заводы и наше производство. Это серьезный вклад в ВВП государства", — пояснил Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, почему Украина не отдаст России Донбасс. Об угрозе наступления россиян на Днепр и Харьков глава государства сообщал и раньше. Кроме того, журналисты и аналитики убеждены, что в "перечне" желаемых городов Путина есть и Одесса, которую будет просто захватить в случае сдачи Донбасса РФ.