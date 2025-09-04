Зеленский объяснил почему территориальные потери опасны для Харькова и Днепра

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что любые территориальные уступки России будут означать создание Путину всех условий для дальнейшей агрессии. Россия будет иметь еще больше возможностей для наступления и продвижения.

Об этом Владимир Зеленский сказал в большом интервью французскому изданию Le Point.

Россия использует оккупированные территории для дальнейшего продвижения войск

Зеленский вспомнил примеры прошлых лет: в 2014-м аннексия Крыма позволила врагу окружить юг Украины, а захват части Донбасса стал базой для новых наступлений. По словам главы государства, сегодня ситуация выглядит аналогично.

"Если завтра мы каким-то образом покинем Донбасс, что не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство вблизи города с полутора миллионами жителей: Харькова. Он также захватит промышленный центр - Днепр. Это откроет ему новые возможности",- заявил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет не только о безопасности Украины. Если Путину удастся захватить всю страну, то, по мнению президента, он пойдет дальше и следующей будет Европа.

"Я говорю здесь об Украине, но если подумать в другом масштабе, то если Путин сможет захватить всю нашу страну, он использует ее таким же образом как трамплин",- сказал глава государства.

