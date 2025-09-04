Зеленський пояснив чому територіальні втрати небезпечні для Харкова й Дніпра

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які територіальні поступки росії означатимуть створення Путіну усіх умов для подальшої агресії. Росія матиме іще більше можливостей для наступу та просування.

Про це Володимир Зеленський сказав у великому інтерв’ю французькому виданню Le Point.

Росія використовує окуповані території для подальшого просування військ

Зеленський пригадав приклади минулих років: у 2014-му анексія Криму дала змогу ворогу оточити південь України, а захоплення частини Донбасу стало базою для нових наступів. За словами глави держави, сьогодні ситуація виглядає аналогічно.

"Якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, що не відбудеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір поблизу міста з півтора мільйонами жителів: Харкова. Він також захопить промисловий центр — Дніпро. Це відкриє йому нові можливості", — заявив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що йдеться не лише про безпеку України. Якщо Путіну вдасться захопити всю країну, то, на думку президента, він піде далі і наступною буде Європа.

"Я говорю тут про Україну, але якщо подумати в іншому масштабі, то якщо Путін зможе захопити всю нашу країну, він використає її таким самим чином як трамплін", — сказав глава держави.

