Главная Новости дня Путин не чувствует опасности для себя и своей власти, — Зеленский

Путин не чувствует опасности для себя и своей власти, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 12:53
Зеленский объяснил, почему мир должен усилить санкции на Россию — видео
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский высказался об усилении атак РФ по Украине. По мнению украинского лидера, российский диктатор Владимир Путин не чувствует никакой ответственности за свои действия.

Об этом глава государства заявил в интервью американскому изданию ABC.

Читайте также:

Зеленский объяснил, зачем нужно давление на РФ

Президент отметил, что обстрелы со стороны страны-агрессора только усиливаются, ведь Путин не видит угрозы для своей власти и безопасности. Именно поэтому вместе с партнерами, в частности из США, Украина должна усилить санкционное давление на Россию.

"У нас была встреча с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Мы говорили о том, что нужны большие санкции, потому что Путин не хочет закончить войну. Он не чувствует, что есть какая-то опасность для него, для своей власти, для его войны", — сказал Зеленский.

Напомним, президент также высказался о желании и попытках Трампа завершить войну в Украине.

Кроме того, Зеленский объяснил важность Донбасса для Украины и почему не готов идти на уступки с Путиным.

Владимир Зеленский санкции против России санкции владимир путин война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
