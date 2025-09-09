Видео
Главная Новости дня Зеленский высказался о Трампе и его желании закончить войну

Зеленский высказался о Трампе и его желании закончить войну

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 11:21
Зеленский прокомментировал старания Трампа закончить войну в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попытки американского президента Дональда Трампа закончить войну в Украине. Глава государства отметил, что Украина в первую очередь заинтересована в длительном мире без рисков возобновления войны.

Об этом Владимир Зеленский высказался в интервью ABC News.

Читайте также:

Зеленский убежден, что Трамп действительно хочет закончить войну

Журналист спросил у Владимира Зеленского, уверен ли он на 100% в готовности администрации Дональда Трампа помочь Украине в достижении реалистичного мира, Владимир Зеленский ответил, что ситуация сложнее.

"Я думаю, что президент стремится завершить эту войну. И, по моему мнению, у него есть все возможности для этого. Но это непросто. Я говорил об этом еще с самого начала, когда имел разговоры с Трампом и его командой. Я знаю, что у его команды есть много разных идей, как можно остановить войну. Но если мы говорим о длительном мире, это чрезвычайно важно. Нельзя допустить, чтобы война возобновилась через полгода. Остановить боевые действия важно, но еще важнее иметь долговременный мир и гарантии безопасности", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, недавно президент Дональд Трамп заявил, что будет звонить Владимиру Путину для обсуждения войны в Украине и должен встретиться с лидерами ЕС по вопросам безопасности.

Между тем в Италии заявили, что не отправят войска в Украину в рамках программы "Коалиция желающих" и не считают, что война закончится до конца 2025 года.

Автор:
Анастасия Постоенко
