Зеленський прокоментував старання Трампа закінчити війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував спроби американського президента Дональда Трампа закінчити війну в Україні. Глава держави зазначив, що Україну першочергово зацікавлена у тривалому мирі без ризиків відновлення війни.

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю ABC News.

Зеленський переконаний, що Трамп справді хоче закінчити війну

Журналіст запитав у Володимира Зеленського, чи впевнений він на 100% у готовності адміністрації Дональда Трампа допомогти Україні в досягненні реалістичного миру, Володимир Зеленський відповів, що ситуація є складнішою.

"Я думаю, що президент прагне завершити цю війну. І, на мою думку, у нього є всі можливості для цього. Але це непросто. Я говорив про це ще з самого початку, коли мав розмови з Трампом та його командою. Я знаю, що в його команди є багато різних ідей, як можна зупинити війну. Але якщо ми говоримо про тривалий мир, це надзвичайно важливо. Не можна допустити, щоб війна відновилася через пів року. Зупинити бойові дії важливо, але ще важливіше мати довготривалий мир і гарантії безпеки", — наголосив президент України.

Нагадаємо, нещодавно президент Дональд Трамп заявив, що буде телефонувати Володимиру Путіну для обговорення війни в Україні та має зустрітися із лідерами ЄС щодо питань безпеки.

Тим часом в Італії заявили, що не відправлять війська в Україну в рамках програми "Коаліція охочих" та не вважають, що війна закінчиться до кінця 2025 року.