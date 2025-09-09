Відео
Головна Новини дня В МЗС Італії заявили про терміни завершення війни в Україні

В МЗС Італії заявили про терміни завершення війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 09:16
Антоніо Таяні заявив що в Україні миру до Різдва не буде
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що Рим не відправлятиме військових до України в рамках можливої "Коаліції бажаючих". Окрім того, він вважає, що війна не закінчиться до Різдва 2025 року.

Про це він повідомив у коментарі телеканалу TG4, передає RaiNews.it.

Читайте також:

Італія пропонує Україні захист за зразком статті 5 НАТО

Також Антоніо Таяні назвав нещодавні погрози Володимира Путіна "марними". Лідер Кремля заявляв, що у разі введення іноземних військ на територію України, російські війська знищуватимуть їх.

"Це непотрібні погрози. У будь-якому разі, ми не будемо надсилати жодних італійських солдатів до України, як ми завжди говорили", — сказав Таяні.

Антоніо Таяні підкреслив, що Італія обирає інший шлях підтримки Києва.

"Наша пропозиція, саме тому, що ми хочемо досягти тривалої мирної угоди, полягає в тому, щоб гарантувати безпеку України не через присутність бойових солдатів в Україні, а через модельний договір НАТО за статтею 5, угоду про взаємодопомогу, яка у разі нападу Росії на Україну набуде чинності за втручання дружніх країн, включаючи Сполучені Штати, що гарантуватиме безпеку повітряного простору України", — пояснив глава МЗС Італії.

Миру до Різдва не буде

Таяні також висловив скепсис щодо швидкого настання миру. За його словами, "нічого конкретного до Різдва не станеться".

"На мою думку, нічого конкретного до Різдва не станеться. Я вважаю, що Путін глибоко розчарував Трампа, який хотів вірити в добрі наміри російського лідера, але цього не сталося. Усі відповіді Путіна були негативними. Неминучим інструментом зараз є нові санкції, спрямовані проти фінансового інструменту Росії, тобто заборона Росії мати фінансові засоби для фінансування власної армії", — підсумував Антоніо Таяні.

Нагадаємо, у 3-й ОШБр пояснили, чому війна в Україні не може тягнутися довше 2-3 років.

Тим часом аналітики дійшли висновку, що Росія наростила силу та частоту атак по Україні уп'ятеро.

Італія перемир'я війна в Україні військовослужбовці
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
