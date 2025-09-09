Видео
Главная Новости дня В МИД Италии заявили о сроках завершения войны в Украине

В МИД Италии заявили о сроках завершения войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 09:16
Антонио Таяни заявил, что в Украине мира до Рождества не будет
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил, что Рим не будет отправлять военных в Украину в рамках возможной "Коалиции желающих". Кроме того, он считает, что война не закончится до Рождества 2025 года.

Об этом он сообщил в комментарии телеканалу TG4, передает RaiNews.it.

Также Антонио Таяни назвал недавние угрозы Владимира Путина "бесполезными". Лидер Кремля заявлял, что в случае ввода иностранных войск на территорию Украины российские войска будут уничтожать их.

"Это ненужные угрозы. В любом случае мы не будем посылать никаких итальянских солдат в Украину, как мы всегда говорили", — сказал Таяни.

Антонио Таяни подчеркнул, что Италия выбирает другой путь поддержки Киева.

"Наше предложение, именно потому, что мы хотим достичь длительного мирного соглашения, заключается в том, чтобы гарантировать безопасность Украины не через присутствие боевых солдат в Украине, а через модельный договор НАТО по статье 5, соглашение о взаимопомощи, которое в случае нападения России на Украину вступит в силу при вмешательстве дружественных стран, включая Соединенные Штаты, что будет гарантировать безопасность воздушного пространства Украины", — пояснил глава МИД Италии.

Мира до Рождества не будет

Таяни также выразил скепсис относительно быстрого наступления мира. По его словам, "ничего конкретного до Рождества не произойдет".

"По моему мнению, ничего конкретного до Рождества не произойдет. Я считаю, что Путин глубоко разочаровал Трампа, который хотел верить в добрые намерения российского лидера, но этого не произошло. Все ответы Путина были отрицательными. Неизбежным инструментом сейчас являются новые санкции, направленные против финансового инструмента России, то есть запрет России иметь финансовые средства для финансирования собственной армии", — подытожил Антонио Таяни.

Напомним, в 3-й ОШБр объяснили, почему война в Украине не может тянуться дольше 2-3 лет.

Между тем аналитики пришли к выводу, что Россия нарастила силу и частоту атак по Украине в пять раз.

Италия перемирие война в Украине военнослужащие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
