Олег Петренко объяснил, почему война не продлится дольше трех лет

Украинский военнослужащий. Фото: REUTERS/Stringer

Председатель штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Петренко заявил, что нынешняя война не может длиться дольше 2-3 лет для обеих сторон конфликта. Между тем в России уже начались неотвратимые процессы, но для их проявлений нужно время.

Об этом Олег Петренко сказал в эфире программы "Вечер.LIVE".

Украина и Россия не выдержат войну дольше трех лет

По его словам, ни Украина, ни Россия не способны выдержать затяжное противостояние из-за ограниченных ресурсов. Украина исчерпает человеческий, экономический потенциал и западную помощь в нынешних объемах уже в течение трех лет.

В то же время в России, как отметил Петренко, уже начались "необратимые негативные экономические процессы", которые станут кризисными только со временем. Он подчеркнул, что российская экономика не выдержит более 2-2,5 лет в нынешних условиях.

"Война за независимость точно не будет длиться дольше трех лет", — сказал он.

Петренко также прокомментировал решение о разрешении выезда мужчинам до 22 лет, отметив, что ограничения для этой категории граждан не имеют практического смысла, поскольку мобилизация их не коснется по крайней мере в течение ближайших лет.

Тем временем ВСУ имеют определенные успехи на фронте. Вчера, 8 сентября, военным удалось поднять флаг в освобожденном от россиян селе в Донецкой области.