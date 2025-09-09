Олег Петренко пояснив, чому війна не триватиме довше трьох років

Український військовослужбовець. Фото: REUTERS/Stringer

Голова штабного фонду 3-ї окремої штурмової бригади Олег Петренко заявив, що нинішня війна не може тривати довше ніж 2–3 роки для обох сторін конфлікту. Тим часом в Росії уже почалися невідворотні процеси, але для їх проявів потрібен час.

Про це Олег Петренко сказав в ефірі програми "Вечір.LIVE".

Реклама

Читайте також:

Україна та Росія не витримають війну довше трьох років

За його словами, ані Україна, ані Росія не здатні витримати затяжне протистояння через обмежені ресурси. Україна вичерпає людський, економічний потенціал та західну допомогу в нинішніх обсягах уже протягом трьох років.

Водночас у Росії, як зазначив Петренко, уже розпочалися "незворотні негативні економічні процеси", які стануть кризовими лише з часом. Він наголосив, що російська економіка не витримає більше 2-2,5 років у нинішніх умовах.

"Війна за незалежність точно не буде тривати довше трьох років", — сказав він.

Петренко також прокоментував рішення про дозвіл виїзду чоловікам до 22 років, наголосивши, що обмеження для цієї категорії громадян не мають практичного сенсу, оскільки мобілізація їх не торкнеться принаймні протягом найближчих років.

Нагадаємо, військовий 13-ї бригади НГУ "Хартія" відповів, чи зможе Україна повернути кордони 1991 року.

Тим часом ЗСУ роблять певні успіхи на фронті. Вчора, 8 вересня, військовим вдалося підняти прапор у селі на Донеччині, звільненому від росіян.