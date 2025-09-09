Видео
Главная Новости дня Россия увеличила количество атак по Украине в пять раз, — WP

Россия увеличила количество атак по Украине в пять раз, — WP

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 09:04
Россия усилила удары по Украине с начала года - статистика WP
Обстрел Киева 7 сентября. Фото: Reuters

С начала 2025 года Россия значительно усилила интенсивность ударов по Украине — их количество выросло более чем в пять раз. Постоянные ночные обстрелы уносят жизни сотен гражданских и наносят серьезный вред физическому и психическому здоровью людей.

Об этом говорится в статистике издания The Washington Post.

Читайте также:

РФ увеличивает количество атак по Украине

По данным издания, в июне и июле страна-агрессор применила рекордное количество беспилотников — 11 739. Одновременно произошло 433 пуска крылатых и баллистических ракет. В результате этих атак погибли 518 гражданских, еще более 1,5 тыс. получили ранения.

По подсчетам Миссии ООН по мониторингу прав человека, лето стало самым смертоносным для мирного населения с начала полномасштабного вторжения.

РФ збільшила кількість атак дронами по Україні
Статистика ударов РФ по Украине. Фото: WP

Июль 2025 года стал рекордным по масштабу использования дронов — их было в десять раз больше, чем в прошлом году в этот же период. Каждая атака сейчас включает больше беспилотников, чем за целый месяц обстрелов в 2024-м, отметил эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман. Под ударами оказался даже Львов, который считался одним из самых безопасных городов Украины.

Издание отмечает и сильное биологическое и психологическое воздействие постоянных ночных атак. Громкость сирен и взрывов достигает 120-160 децибел — уровня, опасного для слуха. Кардиолог Томас Мюнцель объяснил, что повторяющийся ночной стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает тревожность, бессонницу и симптомы, подобные ПТСР. Больше всего страдают дети и пожилые люди.

В июне только в Харькове сирены звучали 205 часов — это эквивалент восьми суток непрерывной воздушной тревоги. В Киеве — более 71 часа, в Днепре — 147 часов, в Одессе — более 60.

Напомним, в The Times написали о том, что Путин начал новый этап войны после удара по зданию Кабмина в Киеве.

Кроме того, мы писали, что ОБСЕ созывает специальное заседание Постоянного совета в ответ на усиленные атаки РФ по Украине.

россия обстрелы война в Украине атака статистика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
