ОБСЕ проведет заседание 9 сентября из-за атак РФ по Украине — что известно

Завтра, 9 сентября, в 11:00 по киевскому времени, по запросу Украины, Финляндия, председательствующая в ОБСЕ, созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Это будет ответ на удары РФ по Украине.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 8 сентября.

Зверства России не останутся безнаказанными, — Сибига

"Это заседание станет ответом на недавние массированные атаки России, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушений", — говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что только решительное и последовательное давление на агрессора, в том числе через жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к настоящим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны.

"Зверства России не останутся безнаказанными. Благодарен действующему председателю ОБСЕ, руководительнице МИД Финляндии Элине Валтонен за принципиальную позицию и своевременную реакцию", — добавил он.

Напомним, что в ночь на 7 сентября в результате массированного российского обстрела была разрушена часть 9-этажки в Святошинском районе Киева. Погибли три человека, среди них — ребенок, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Тогда ракета попала в здание Кабмина.

В ночь на 8 сентября Россия атаковала энергетический объект в Киевской области.