ОБСЄ проведе засідання 9 вересня через атаки РФ по Україні — що відомо

Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Завтра, 9 вересня, об 11:00 за київським часом, на запит України, Фінляндія, головуюча в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ. Це буде відповідь на удари РФ по Україні.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок, 8 вересня.

Допис МЗС. Фото: скриншот

Звірства Росії не залишаться безкарними, — Сибіга

"Це засідання стане відповіддю на нещодавні масовані атаки Росії, що призвели до численних жертв серед цивільного населення та руйнувань", — йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що лише рішучий і послідовний тиск на агресора, в тому числі через жорсткі санкції, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії і долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни.

"Звірства Росії не залишаться безкарними. Вдячний діючій голові ОБСЄ, очільниці МЗС Фінляндії Еліні Валтонен за принципову позицію та своєчасну реакцію", — додав він.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня внаслідок масованого російського обстрілу було зруйновано частину 9-поверхівки у Святошинському районі Києва. Загинули троє людей, серед них — дитина, ще 11 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Тоді ракета влучила в будівлю Кабміну.

У ніч на 8 вересня Росія атакувала енергетичний об’єкт у Київській області.