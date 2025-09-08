ОБСЄ проведе засідання 9 вересня через атаки РФ по Україні — що відомо

Відповідь на удари РФ по Україні — ОБСЄ скликає спецзасідання
Завтра, 9 вересня, об 11:00 за київським часом, на запит України, Фінляндія, головуюча в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ. Це буде відповідь на удари РФ по Україні.
Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок, 8 вересня.
Звірства Росії не залишаться безкарними, — Сибіга
"Це засідання стане відповіддю на нещодавні масовані атаки Росії, що призвели до численних жертв серед цивільного населення та руйнувань", — йдеться в повідомленні.
Сибіга наголосив, що лише рішучий і послідовний тиск на агресора, в тому числі через жорсткі санкції, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії і долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни.
"Звірства Росії не залишаться безкарними. Вдячний діючій голові ОБСЄ, очільниці МЗС Фінляндії Еліні Валтонен за принципову позицію та своєчасну реакцію", — додав він.
Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня внаслідок масованого російського обстрілу було зруйновано частину 9-поверхівки у Святошинському районі Києва. Загинули троє людей, серед них — дитина, ще 11 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Тоді ракета влучила в будівлю Кабміну.
У ніч на 8 вересня Росія атакувала енергетичний об’єкт у Київській області.
