Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Відповідь на удари РФ по Україні — ОБСЄ скликає спецзасідання

Відповідь на удари РФ по Україні — ОБСЄ скликає спецзасідання

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 22:22
ОБСЄ проведе засідання 9 вересня через атаки РФ по Україні — що відомо
Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Завтра, 9 вересня, об 11:00 за київським часом, на запит України, Фінляндія, головуюча в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ. Це буде відповідь на удари РФ по Україні.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок, 8 вересня.

Реклама
Читайте також:
мзс
Допис МЗС. Фото: скриншот

Звірства Росії не залишаться безкарними, — Сибіга

"Це засідання стане відповіддю на нещодавні масовані атаки Росії, що призвели до численних жертв серед цивільного населення та руйнувань", — йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що лише рішучий і послідовний тиск на агресора, в тому числі через жорсткі санкції, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії і долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни.

"Звірства Росії не залишаться безкарними. Вдячний діючій голові ОБСЄ, очільниці МЗС Фінляндії Еліні Валтонен за принципову позицію та своєчасну реакцію", — додав він.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня внаслідок масованого російського обстрілу було зруйновано частину 9-поверхівки у Святошинському районі Києва. Загинули троє людей, серед них — дитина, ще 11 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Тоді ракета влучила в будівлю Кабміну.

У ніч на 8 вересня Росія атакувала енергетичний об’єкт у Київській області. 

ОБСЄ МЗС Андрій Сибіга війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації