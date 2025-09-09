Росія посилила удари по Україні від початку року — статистика WP

Обстріл Києва 7 вересня. Фото: Reuters

З початку 2025 року Росія значно посилила інтенсивність ударів по Україні — їхня кількість зросла більш ніж у п'ять разів. Постійні нічні обстріли забирають життя сотень цивільних і завдають серйозної шкоди фізичному та психічному здоров’ю людей.

Про це йдеться у статистиці видання The Washington Post.

РФ збільшує кількість атак по Україні

За даними видання, у червні та липні країна-агресор застосувала рекордну кількість безпілотників — 11 739. Одночасно відбулося 433 пуски крилатих і балістичних ракет. Унаслідок цих атак загинуло 518 цивільних, ще понад 1,5 тис. отримали поранення.

За підрахунками Місії ООН із моніторингу прав людини, літо стало найсмертоноснішим для мирного населення від початку повномасштабного вторгнення.

Статистика ударів РФ по Україні. Фото: WP

Липень 2025 року став рекордним за масштабом використання дронів — їх було у десять разів більше, ніж торік у цей самий період. Кожна атака нині включає більше безпілотників, ніж за цілий місяць обстрілів у 2024-му, зазначив експерт Фонду Карнегі Майкл Кофман. Під ударами опинився навіть Львів, який вважався одним із найбезпечніших міст України.

Видання наголошує й на сильному біологічному та психологічному впливі постійних нічних атак. Гучність сирен та вибухів сягає 120-160 децибелів — рівня, небезпечного для слуху. Кардіолог Томас Мюнцель пояснив, що повторюваний нічний стрес підвищує ризик серцево-судинних захворювань, викликає тривожність, безсоння та симптоми, подібні до ПТСР. Найбільше страждають діти та літні люди.

У червні лише в Харкові сирени лунали 205 годин — це еквівалент восьми діб безперервної повітряної тривоги. У Києві — понад 71 годину, у Дніпрі — 147 годин, в Одесі — понад 60.

