Удар по Кабміну — Путін розпочав новий етап війни

Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін після візиту до Пекіна готує новий етап агресії проти України. Ознакою цього стала атака на Кабінет міністрів у Києві.

Про це повідомляє видання The Times.

Реклама

Читайте також:

Візит до Китаю надав впевненості Путіну

За інформацією видання, упевненість Путіна зросла після переговорів із Сі Цзіньпіном у Пекіні, де вони обговорювали подальшу співпрацю. Підтвердженням стала масована повітряна атака на столицю, одна з найпотужніших від початку повномасштабної війни.

Вперше за три роки бойових дій постраждала урядова будівля в Києві. У Росії прихильники "жорсткої лінії" вже давно закликали до ударів по українських центрах ухвалення рішень.

The Times зазначає, що Пекін перетворився на ключовий майданчик для дипломатичних маневрів Кремля. Путін заявив про "безпрецедентно високий рівень" відносин із Китаєм.

Під час параду в Пекіні, присвяченого 80-й річниці перемоги над Японією, Путін сидів поряд із Сі Цзіньпіном, а поруч був і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Це стало першим випадком з часів Холодної війни, коли керівники трьох держав з'явилися разом.

Попри це, Китай, на відміну від КНДР, не відправляє військових на війну проти України, але підтримує Москву дипломатично та уникає санкцій. Минулого тижня в Кремлі заявили про попередню домовленість із Пекіном щодо будівництва газогону "Сила Сибіру-2".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що головною зброєю Росії є енергоресурси, тож США спільно з європейськими партнерами мають посилити санкційний тиск, щоб позбавити Путіна переваги.

Крім того, ми писали, що президент США Дональд Трамп анонсував розмову з Путіним.