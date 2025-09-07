Відео
Головна Новини дня Зеленський про головну зброю Путіна і важливість позбавити її РФ

Зеленський про головну зброю Путіна і важливість позбавити її РФ

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 23:41
На думку Зеленського, треба відібрати у Путіна можливість торгувати енергоресурсами, адже це головна зброя РФ
Президент Зеленський дає інтерв'ю журналістці з США. Фото: ABC News

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американською журналісткою, яка приїхала до України. У бесіді, в тому числі йшлося і про  інструменти тиску на диктатора Путіна задля припинення війни.

Позицію Зеленського з цього питання передає ABC News.

Яка головна зброя Путіна

За словами українського президента, зараз потрібен додатковий тиск на Путіна. Причому цей тиск особливо важливий з боку США та президента Трампа. Також Зеленський висловив подяку європейським партнерам за відмову купувати російські енергоресурси, проте не всі це роблять.

"Я вдячний партнерам, але деякі з них і далі купують російські нафту та газ. Це нечесно, якщо говорити відверто. Тому маємо припинити купувати енергоносії з Росії й взагалі будь-які угоди", — сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що саме енергоресурси, якими торгує РФ, і є її головною зброєю. Тому потрібно зробити все, щоб країна-агресор залишилась без неї.

"Я сподіваюсь, що Трамп тисне на Путіна. Це єдиний спосіб зупинити вбивцю. Треба забрати в нього можливість торгувати енергоресурсами. Енергія — це його зброя", — зазначив президент України.

Раніше повідомлялось, що Зеленський підсумував наслідки масованого удару РФ по Україні минулої ночі. За його інформацією, наразі відомо про більш ніж чотири десятки постраждалих в Україні.

Раніше президент України пояснив, навіщо російський диктатор Путін кличе його до Москви.

Володимир Зеленський санкції проти Росії володимир путін Дональд Трамп війна в Україні
