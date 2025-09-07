По мнению Зеленского, надо отобрать у Путина возможность торговать энергоресурсами, ведь это главное оружие РФ

Президент Зеленский дает интервью журналистке из США. Фото: ABC News

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американской журналисткой, которая приехала в Украину. В беседе, в том числе речь шла и об инструментах давления на диктатора Путина для прекращения войны.

Позицию Зеленского по этому вопросу передает ABC News.

По словам украинского президента, сейчас нужно дополнительное давление на Путина. Причем это давление особенно важно со стороны США и президента Трампа. Также Зеленский выразил благодарность европейским партнерам за отказ покупать российские энергоресурсы, однако не все это делают.

"Я благодарен партнерам, но некоторые из них и дальше покупают российские нефть и газ. Это нечестно, если говорить откровенно. Поэтому должны прекратить покупать энергоносители из России и вообще любые соглашения", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что именно энергоресурсы, которыми торгует РФ, и являются ее главным оружием. Поэтому нужно сделать все, чтобы страна-агрессор осталась без него.

"Я надеюсь, что Трамп давит на Путина. Это единственный способ остановить убийцу. Надо забрать у него возможность торговать энергоресурсами. Энергия — это его оружие", — отметил президент Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский подытожил последствия массированного удара РФ по Украине прошлой ночью. По его информации, пока известно о более чем четырех десятках пострадавших в Украине.

Ранее президент Украины объяснил, зачем российский диктатор Путин зовет его в Москву.