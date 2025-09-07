По мнению Зеленского, надо отобрать у Путина возможность торговать энергоресурсами, ведь это главное оружие РФ

Зеленский о главном оружии Путина и важности лишить его РФ
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американской журналисткой, которая приехала в Украину. В беседе, в том числе речь шла и об инструментах давления на диктатора Путина для прекращения войны.
Позицию Зеленского по этому вопросу передает ABC News.
Какое главное оружие Путина
По словам украинского президента, сейчас нужно дополнительное давление на Путина. Причем это давление особенно важно со стороны США и президента Трампа. Также Зеленский выразил благодарность европейским партнерам за отказ покупать российские энергоресурсы, однако не все это делают.
"Я благодарен партнерам, но некоторые из них и дальше покупают российские нефть и газ. Это нечестно, если говорить откровенно. Поэтому должны прекратить покупать энергоносители из России и вообще любые соглашения", — сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что именно энергоресурсы, которыми торгует РФ, и являются ее главным оружием. Поэтому нужно сделать все, чтобы страна-агрессор осталась без него.
"Я надеюсь, что Трамп давит на Путина. Это единственный способ остановить убийцу. Надо забрать у него возможность торговать энергоресурсами. Энергия — это его оружие", — отметил президент Украины.
