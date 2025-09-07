Видео
Главная Новости дня Зеленский о главном оружии Путина и важности лишить его РФ

Зеленский о главном оружии Путина и важности лишить его РФ

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 23:41
По мнению Зеленского, надо отобрать у Путина возможность торговать энергоресурсами, ведь это главное оружие РФ
Президент Зеленский дает интервью журналистке из США. Фото: ABC News

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американской журналисткой, которая приехала в Украину. В беседе, в том числе речь шла и об инструментах давления на диктатора Путина для прекращения войны.

Позицию Зеленского по этому вопросу передает ABC News.

Читайте также:

Какое главное оружие Путина

По словам украинского президента, сейчас нужно дополнительное давление на Путина. Причем это давление особенно важно со стороны США и президента Трампа. Также Зеленский выразил благодарность европейским партнерам за отказ покупать российские энергоресурсы, однако не все это делают.

"Я благодарен партнерам, но некоторые из них и дальше покупают российские нефть и газ. Это нечестно, если говорить откровенно. Поэтому должны прекратить покупать энергоносители из России и вообще любые соглашения", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что именно энергоресурсы, которыми торгует РФ, и являются ее главным оружием. Поэтому нужно сделать все, чтобы страна-агрессор осталась без него.

"Я надеюсь, что Трамп давит на Путина. Это единственный способ остановить убийцу. Надо забрать у него возможность торговать энергоресурсами. Энергия — это его оружие", — отметил президент Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский подытожил последствия массированного удара РФ по Украине прошлой ночью. По его информации, пока известно о более чем четырех десятках пострадавших в Украине.

Ранее президент Украины объяснил, зачем российский диктатор Путин зовет его в Москву.

Владимир Зеленский санкции против России владимир путин Дональд Трамп война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
