Главная Новости дня Зеленский подытожил последствия атаки РФ — обращение

Зеленский подытожил последствия атаки РФ — обращение

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 20:32
Зеленский в обращении рассказал о последствиях атаки РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил последствия массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября. По данным главы государства, сейчас известно о более чем четырех десятках пострадавших по стране.

Об этом лидер сообщил в своем вечернем видеообращении в Telegram.

Читайте также:

Зеленский о последствиях атаки РФ на Украину 7 сентября

Зеленский отметил, что сейчас в Киеве, в Сумах, в других городах и общинах — помогают раненым после российского удара.

География ударов за сутки — Киев, Сумы, Кременчуг, Одесса, Днепр, Кривой Рог, Запорожье. В Киеве еще разбирают завалы — могут быть тела под завалами. Повреждено здание Кабмина.

По информации президента, на данный момент известно о более чем четырех десятках пострадавших по стране, 20 из них — в Киеве.

Глава государства отметил, что в целом только в столице воздушная тревога была более семи с половиной часов, и Киев был одной из центральных мишеней для российских дронов.

"Важно, что сегодня есть широкая реакция партнеров на этот удар. Очевидно, Россия старается нанести боль Украине, и удары более наглые. Это четкий признак, что Путин испытывает мир — примут ли они это, или смирятся.

Поэтому важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями — санкциями против России, против связанных с Россией лиц и сильными тарифами и другими ограничениями на торговлю с Россией. Их потери должны ощущаться. Именно это убедительно. А также — наша дальнобойность.

Путин не хочет переговоров, явно прячется от них, поэтому дефицит бензина в России и другие экономические проблемы — логичный ответ на российские отказы идти на прекращение огня, на встречу лидеров", — резюмировал Зеленский.

Отметим, что уже вечером 7 сентября российские оккупанты снова запустили дроны — в Киеве раздавались мощные взрывы.

Ранее мы рассказывали, что известно о женщине с младенцем, погибших в результате атаки РФ на Киев 7 сентября.

Владимир Зеленский обстрелы обращение война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
