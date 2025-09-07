Зеленський у зверненні розповів про наслідки атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підсумував наслідки масованого удару РФ по Україні в ніч проти 7 вересня. За даними глави держави, наразі відомо про більш ніж чотири десятки постраждалих по країні.

Про це лідер повідомив у своєму вечірньому відеозверненні у Telegram.

Зеленський про наслідки атаки РФ на Україну 7 вересня

Зеленський зазначив, що зараз у Києві, в Сумах, в інших містах і громадах — допомагають пораненим після російського удару.

Географія ударів за добу — Київ, Суми, Кременчук, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя. В Києві ще розбирають завали — можуть бути тіла під завалами. Пошкоджено будівлю Кабміну.

За інформацією президента, на цей час відомо про більш ніж чотири десятки постраждалих по країні, 20 із них — у Києві.

Глава держави зазначив, що загалом тільки в столиці повітряна тривога була більш ніж сім із половиною годин, і Київ був однією з центральних мішеней для російських дронів.

"Важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ — чи приймуть вони це, чи змиряться.

Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями — санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватись. Саме це переконливо. А також — наша далекобійність.

Путін не хоче переговорів, явно ховається від них, тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди – логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів", — резюмував Зеленський.

Зазначимо, що вже надвечір 7 вересня російські окупанти знову запустили дрони — у Києві лунали потужні вибухи.

Раніше ми розповідали, що відомо про жінку з немовлям, що загинули внаслідок атаки РФ на Київ 7 вересня.