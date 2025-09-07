Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський підсумував наслідки атаки РФ — звернення

Зеленський підсумував наслідки атаки РФ — звернення

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 20:32
Зеленський у зверненні розповів про наслідки атаки РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підсумував наслідки масованого удару РФ по Україні в ніч проти 7 вересня. За даними глави держави, наразі відомо про більш ніж чотири десятки постраждалих по країні.

Про це лідер повідомив у своєму вечірньому відеозверненні у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про наслідки атаки РФ на Україну 7 вересня

Зеленський зазначив, що зараз у Києві, в Сумах, в інших містах і громадах — допомагають пораненим після російського удару.

Географія ударів за добу — Київ, Суми, Кременчук, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя. В Києві ще розбирають завали — можуть бути тіла під завалами. Пошкоджено будівлю Кабміну.

За інформацією президента, на цей час відомо про більш ніж чотири десятки постраждалих по країні, 20 із них — у Києві.

Глава держави зазначив, що загалом тільки в столиці повітряна тривога була більш ніж сім із половиною годин, і Київ був однією з центральних мішеней для російських дронів.

"Важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ — чи приймуть вони це, чи змиряться.

Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями — санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватись. Саме це переконливо. А також — наша далекобійність.

Путін не хоче переговорів, явно ховається від них, тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди – логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів", — резюмував Зеленський.

Зазначимо, що вже надвечір 7 вересня російські окупанти знову запустили дрони — у Києві лунали потужні вибухи.

Раніше ми розповідали, що відомо про жінку з немовлям, що загинули внаслідок атаки РФ на Київ 7 вересня.

Володимир Зеленський обстріли звернення війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації