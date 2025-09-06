Видео
Главная Новости дня Зеленский объяснил, зачем Путин зовет его в Москву

Зеленский объяснил, зачем Путин зовет его в Москву

Дата публикации 6 сентября 2025 06:49
Зеленский заявил, Путин приглашает его в Москву, чтобы отложить их встречу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение главы Кремля Владимира Путина приехать в Москву имело цель "отложить встречу". При этом украинский лидер подчеркнул, что "готов к встрече" в "любом формате".

Об этом он сказал в интервью для ABC News.

Читайте также:

Что сказал Зеленский о предложении Путина

"Если человек не хочет встречаться во время войны, конечно, он может предложить что-то, что не может быть приемлемым ни для меня, ни для других", — резюмировал президент.

Напомним, что в этом же интервью Зеленский отверг предложение Путина приехать в Москву, отметив, не может этого делать, когда Украину ежедневно атакуют. В то же время он сказал, что Путин "может приехать в Киев".

Также на днях спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что как минимум 7 стран готовы предоставить свою территорию для встречи Зеленского и Путина. Однако, как отметил спикер украинского МИД, глава Кремля будет пытаться сорвать переговоры.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
