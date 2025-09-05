Видео
Главная Новости дня Встречу Зеленского и Путина готовы принять семь стран

Встречу Зеленского и Путина готовы принять семь стран

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 15:55
Встреча Зеленского и Путина - где может состояться встреча Зеленского и Путина - где может состояться
Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

По меньшей мере семь стран готовы дать свою территорию для встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Однако Путин пытается сорвать переговоры.

Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в пятницу, 5 сентября.

Читайте также:

Путин пытается сорвать переговоры — заявление Тихого

Тихий отметил, что Путин пытается сорвать переговоры, когда говорит, чтобы встреча состоялась в Москве и украинская сторона пытается донести это Соединенным Штатам Америки.

По его словам, Украина готова к переговорам на любой территории, кроме государства-агрессора.

"Семь стран готовы прямо сейчас принять встречу лидеров Украины, России и других лидеров. То есть есть серьезные предложения", — заявил Тихий.

Также Тихий добавил, что хоть россияне и выдвигают невозможные условия, они теперь хотя бы говорят о возможности переговоров, что является шагом для завершения войны.

Кроме того, спикер МИД назвал "абсурдом" то, что РФ требует "гарантий безопасности".

"Гарантии России от чего? От самой себя? Ну это абсурд. Российской наглости нет предела", — добавил он.

Напомним, Путин заявил, что "не видит большого смысла" в переговорах с Украиной.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп анонсировал в ближайшее время диалогс Путиным.

Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
