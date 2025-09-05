Відео
Зустріч Зеленського і Путіна готові прийняти сім країн

Зустріч Зеленського і Путіна готові прийняти сім країн

Дата публікації: 5 вересня 2025 15:55
Зустріч Зеленського і Путіна - де може відбутися
Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Щонайменше сім країн готові дати свою територію для зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Проте Путін намагається зірвати переговори.

Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у п’ятницю, 5 вересня.

Читайте також:

Путін намагається зірвати переговори — заява Тихого

Тихий наголосив, що Путін намагається зірвати переговори, коли каже, щоб зустріч відбулася у Москві і українська сторона намагається донести це Сполученим Штатам Америки. 

За його словами, Україна готова до перемовин на будь-якій території, окрім держави-агресори.

"Сім країн готові просто зараз прийняти зустріч лідерів України, Росії та інших лідерів. Тобто є серйозні пропозиції", — заявив Тихий.

Також Тихий додав, що хоч росіяни і висувають неможливі умови, вони тепер хоча б говорять про можливість переговорів, що є кроком для завершення війни.

Крім того, речник МЗС назвав "абсурдом" те, що РФ вимагає "гарантій безпеки".

"Гарантії Росії від чого? Від самої себе? Ну це абсурд. Російській наглості немає меж", — додав він.

Нагадаємо, Путін заявив, що "не бачить великого сенсу" у переговорах з Україною.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп анонсував найближчим часом діалог із Путіним.

Володимир Зеленський володимир путін МЗС війна в Україні Георгій Тихий гарантії безпеки
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
