Головна Новини дня Кремль "не бачить сенсу" у перемовинах з Києвом — заява Путіна

Кремль "не бачить сенсу" у перемовинах з Києвом — заява Путіна

Ua en ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 10:08
Росія заявила про відсутність перспектив для переговорів з Україною
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін знову відкинув можливість повноцінних переговорів із Україною. Він пояснив, чому домовитися щодо ключових питань практично неможливо. 

Про це він заявив на Східному економічному форумі у Владивостоці. 

Читайте також:

Путін вкотре звинуватив Україну та пояснив, чому не хоче переговорів

За словами російського диктатора, навіть якщо б існувала політична воля до компромісів, на заваді стануть юридичні перепони. Зокрема він заявив, що будь-які домовленості щодо територій мають бути затверджені на референдумі відповідно до Конституції України.

Путін також додав, що якщо українська делегація все ж захоче зустрічі, її можна провести у Москві, проте він "не бачить у цьому великого сенсу".

"Сенсу великого не бачу. Чому? Бо домовитися з українською стороною практично неможливо по ключових питаннях. Навіть якщо буде на це політична воля, в чому я сумніваюся. Будуть юридичні трудношщі, бо будь-які домовленості по територіям мають бути підтверджені згідно з Конституцією України на референдумі", — заявив Путін.

Нагадаємо, також Володимир Путін пригрозив новим наступом Україні, якщо війну не вдасться закінчити "дипломатичним" шляхом.

Раніше на зустрічі із прем'єром Словачиини Робертом Фіцо, Путін вкотре пояснив, чому Росія напала на Україну та які претензії у нього є до влади та політики нашої держави.

володимир путін переговори Україна війна в Україні мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
