Путін зустрівся з Фіцо — головні заяви диктатора щодо України та війни

Російський диктатор Володимир Путін у черговий раз виступив із пропагандистськими заявами, намагаючись перекласти відповідальність за війну в Україні на Захід. Окрім того, він закликав словацького прем'єра Роберта Фіцо тиснути на Україну, зокрема, в питаннях енергопостачання та пояснив, як хоче використати ЗАЕС.

Про це повідомляють росЗМІ, які транслювали виступ Володимира Путіна на зустрічі з Робертом Фіцо.

Путін заявив, що Росія не буде нападати на Європу

Під час спільного заходу він заявив, що країни ЄС та НАТО нібито "наганяють істерію" про можливий напад Росії на Європу. За словами Путіна, у Росії "ніколи не було і не буде наміру когось атакувати", а конфлікт в Україні він пояснив своєю вигаданою версією про "державний переворот 2014 року".

Окрім того, диктатор звинуватив Захід у тому, що після підписання угод між українською владою та опозицією у 2014 році країни-гаранти, а саме Польща, Франція і Німеччина, нібито не виконали своїх зобов’язань і не втрутилися у справи Майдану. Путін заявив, що саме ці події для нього і стали "передумовою" до окупації Криму та війни на Донбасі.

Глава Кремля пояснив, чому наказав армії окупувати Україну

Путін повторив тезу, що Росія була "змушена була захищати власні інтереси", водночас звинуватив НАТО у спробах "поглинання пострадянського простору".

"Що стосується Росії, то вона змушена була захищати свої інтереси і людей, які пов'язують своє життя, свою долю з Російською Федерацією, з Росією, з нашою історією і традицією. Ось у чому суть конфлікту, ось звідки він узявся. І це зовсім не наша агресивна поведінка, а агресивна поведінка з іншого боку. І в нас немає жодних інших цілей, окрім як захищати свої інтереси, тому що інший бік цієї медалі полягає в тому, що за допомогою НАТО робиться спроба поглинання практично всього пострадянського простору. Але ми змушені були на це реагувати", — заявив Володимир Путін.

Путін вважає, що із Трампом легше порозумітися, ніж з Байденом

Він окремо відзначив, що контакти з адміністрацією Дональда Трампа нібито "були конструктивними", на відміну від перемовин із Джо Байденом, які, за його словами, "ніхто не хотів чути". Водночас він звинуватив Європу знову, що там нібито лише хочуть ініціювати конфлікт.

"Ми цьому дуже раді і сподіваємося, що цей конструктивний діалог буде продовжено. А щодо агресивних планів Росії щодо Європи, хочу ще раз наголосити, що це повна нісенітниця, яка не має під собою абсолютно ніяких підстав", — висловився російський диктатор.

Путін має свої плани на Запорізьку атомну електростанцію та підбурює Фіцо

У блоці енергетичних питань Путін визнав атаки по цивільній інфраструктурі України, заявивши, що це є "відповіддю на дії української армії". Він натякнув, що Росія разом із Словаччиною може впливати на реверсні постачання газу та електроенергії в Україну через країни Східної Європи.

"Закрийте їм постачання газу, які йдуть по реверсу. Закрийте їм постачання електроенергії, і вони одразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки у сфері порушення чужих інтересів", — висловився диктатор Росії.

Окремо диктатор торкнувся теми атомної енергетики, зокрема роботи "Росатому" у Словаччині та можливих спільних проєктів на цьому ринку. Він висловився проти заміни російського ядерного палива на продукцію інших країн, назвавши це "недоцільним" через технічні особливості. Мовляв, російське паливо якісніше.

Чи має Путін претензії на вступ України в НАТО

Щодо євроінтеграційних прагнень України путін заявив, що Росія "ніколи не заперечувала проти вступу України до ЄС". Водночас він назвав членство України в НАТО неприйнятним для Москви, виправдовуючи це "питанням довгострокової безпеки Росії".

"Тут ідеться про забезпечення безпеки Російської Федерації, причому не тільки сьогодні, не в середньостроковій, а в довгостроковій перспективі. Наша позиція тут відома, ми вважаємо це для себе неприйнятним. Природно, це рішення самої України, як забезпечувати свою безпеку. Але ця безпека, як це було записано у фундаментальних документах, зокрема в галузі безпеки на Європейському континенті, не може бути забезпечена за рахунок безпеки інших країн, зокрема за рахунок Російської Федерації", — сказав очільник Росії.

Нагадаємо, на саміті ШОС Володимир Путін зустрівся із президентом Китаю Сі Цзіньпінем, де оголосив про підписання 20 нових угод співробітництва.

Тим часом словацький прем'єр Роберт Фіцо зробив заяву про намір зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.