Путин встретился с Фицо — главные заявления диктатора по Украине и войне

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз выступил с пропагандистскими заявлениями, пытаясь переложить ответственность за войну в Украине на Запад. Кроме того, он призвал словацкого премьера Роберта Фицо давить на Украину, в частности, в вопросах энергоснабжения и объяснил, как хочет использовать ЗАЭС.

Об этом сообщают росСМИ, которые транслировали выступление Владимира Путина на встрече с Робертом Фицо.

Путин заявил, что Россия не будет нападать на Европу

Во время совместного мероприятия он заявил, что страны ЕС и НАТО якобы "нагоняют истерию" о возможном нападении России на Европу. По словам Путина, у России "никогда не было и не будет намерения кого-то атаковать", а конфликт в Украине он объяснил своей вымышленной версией о "государственном перевороте 2014 года".

Кроме того, диктатор обвинил Запад в том, что после подписания соглашений между украинскими властями и оппозицией в 2014 году страны-гаранты, а именно Польша, Франция и Германия, якобы не выполнили своих обязательств и не вмешались в дела Майдана. Путин заявил, что именно эти события для него и стали "предпосылкой" к оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Глава Кремля объяснил, почему приказал армии оккупировать Украину

Путин повторил тезис, что Россия была "вынуждена была защищать собственные интересы", одновременно обвинил НАТО в попытках "поглощения постсоветского пространства".

"Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традицией. Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся. И это вовсе не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы, потому что другая сторона этой медали заключается в том, что с помощью НАТО предпринимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства. Но мы вынуждены были на это реагировать", — заявил Владимир Путин.

Путин считает, что с Трампом легче найти общий язык, чем с Байденом

Он отдельно отметил, что контакты с администрацией Дональда Трампа якобы "были конструктивными", в отличие от переговоров с Джо Байденом, которые, по его словам, "никто не хотел слышать". В то же время он обвинил Европу снова, что там якобы только хотят инициировать конфликт.

"Мы этому очень рады и надеемся, что этот конструктивный диалог будет продолжен. А относительно агрессивных планов России в отношении Европы, хочу еще раз подчеркнуть, что это полная чушь, которая не имеет под собой абсолютно никаких оснований", — высказался российский диктатор.

Путин имеет свои планы на Запорожскую атомную электростанцию и подстрекает Фицо

В блоке энергетических вопросов Путин признал атаки по гражданской инфраструктуре Украины, заявив, что это является "ответом на действия украинской армии". Он намекнул, что Россия вместе со Словакией может влиять на реверсные поставки газа и электроэнергии в Украину через страны Восточной Европы.

"Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в сфере нарушения чужих интересов", — высказался диктатор России.

Отдельно диктатор затронул тему атомной энергетики, в частности работы "Росатома" в Словакии и возможных совместных проектов на этом рынке. Он высказался против замены российского ядерного топлива на продукцию других стран, назвав это "нецелесообразным" из-за технических особенностей. Мол, российское топливо качественнее.

Имеет ли Путин претензии на вступление Украины в НАТО

Относительно евроинтеграционных стремлений Украины Путин заявил, что Россия "никогда не возражала против вступления Украины в ЕС". В то же время он назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для Москвы, оправдывая это "вопросом долгосрочной безопасности России".

"Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наша позиция здесь известна, мы считаем это для себя неприемлемым. Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в частности в области безопасности на Европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации", — сказал глава России.

