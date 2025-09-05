Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кремль не видит смысла в переговорах с Киевом — заявление Путина

Кремль не видит смысла в переговорах с Киевом — заявление Путина

Ua en ru
Дата публикации 5 сентября 2025 10:08
Россия заявила об отсутствии перспектив для переговоров с Украиной
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин снова отверг возможность полноценных переговоров с Украиной. Он объяснил, почему договориться по ключевым вопросам практически невозможно.

Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Реклама
Читайте также:

Путин в очередной раз обвинил Украину и объяснил почему не хочет переговоров

По словам российского диктатора, даже если бы существовала политическая воля к компромиссам, на пути станут юридические преграды. В частности он заявил, что любые договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме в соответствии с Конституцией Украины.

Путин также добавил, что если украинская делегация все же захочет встречи, ее можно провести в Москве, однако он "не видит в этом большого смысла".

"Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам. Даже если будет на это политическая воля, в чем я сомневаюсь. Будут юридические трудности, потому что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены согласно Конституции Украины на референдуме", — заявил Путин.

Напомним, также Владимир Путин пригрозил новым наступлением Украине, если войну не удастся закончить "дипломатическим" путем.

Ранее на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо, Путин в очередной раз объяснил, почему Россия напала на Украину и какие претензии у него есть к власти и политике нашего государства.

владимир путин переговоры Украина война в Украине мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации