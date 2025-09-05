Россия заявила об отсутствии перспектив для переговоров с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин снова отверг возможность полноценных переговоров с Украиной. Он объяснил, почему договориться по ключевым вопросам практически невозможно.

Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По словам российского диктатора, даже если бы существовала политическая воля к компромиссам, на пути станут юридические преграды. В частности он заявил, что любые договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме в соответствии с Конституцией Украины.

Путин также добавил, что если украинская делегация все же захочет встречи, ее можно провести в Москве, однако он "не видит в этом большого смысла".

"Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам. Даже если будет на это политическая воля, в чем я сомневаюсь. Будут юридические трудности, потому что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены согласно Конституции Украины на референдуме", — заявил Путин.

Напомним, также Владимир Путин пригрозил новым наступлением Украине, если войну не удастся закончить "дипломатическим" путем.

Ранее на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо, Путин в очередной раз объяснил, почему Россия напала на Украину и какие претензии у него есть к власти и политике нашего государства.